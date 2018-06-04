15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan 4 asker tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan 4 asker tahliye edildi.

Yunanistan'a geldikleri gün siyasi sığınma talebinde bulunan sekiz firarinin Türkiye'ye iade taleplerini de üç defa reddeden Yunanistan Danıştayı, Yunan hükümetinin itirazına rağmen, sekiz firarinin iltica başvurusunu kabul etmişti.

Yunanistan Danıştayı sekiz firariden birine tanıdığı siyasi iltica hakkının geri kalan yedi firari için de geçerli olacağını ve serbest bırakılacaklarını açıklamıştı.

Danıştay kararının temize çekilmesinden ve yayınlanmasından sonra sekiz firarinin topyekûn serbest bırakılması ve kendilerine verilecek seyahat belgeleriyle Yunanistan dışına çıkma hakkı kazanmaları bekleniyor.

Yunan hükümeti, sekiz firarinin "darbeci oldukları" gerekçesiyle siyasi iltica taleplerinin ret edilmesini istemişti.