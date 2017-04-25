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15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan 3 asker tekrar mahkemeye çıkacak

Adalet Bakanlığının Atina’ya gönderdiği ikinci iade dosyasında darbeci askerlerle ilgili ek suçlamalar bulunuyor

25 Nisan 2017 13:30

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 askerde 3’ünün bugün bir kez daha Temyiz Mahkemesine çıkmaları bekleniyor.

Mahkeme, Türkiye’nin 16 Temmuz’da askeri bir helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerle ilgili Atina’ya gönderdiği ikinci iade dosyası hakkında karar verecek.

Adalet Bakanlığının Atina’ya gönderdiği 2. iade dosyasında darbeci askerlerle ilgili ek suçlamaların yanı sıra, Türkiye’de adil yargılanacaklarına ilişkin bir belge de bulunuyor.

Yüksek Mahkeme, “adil yargılanmayacakları ve kötü muameleye maruz kalabilecekleri tehlikesi bulunduğu” gerekçesiyle darbecilerin iade edilmemeleri kararını almıştı.

 

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