15 Temmuz'dan sonra toplanıp yeniden basılan ders kitaplarının maliyeti, 43 milyon lira

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 27 milyon 27 bin 188 kitabın toplatılarak yeniden basıldığını, bunların maliyetinin ise 43 milyon 741 bin 628 TL olduğunu açıkladı.

Gürer’in toplatılan ders kitaplarıyla ilgili soru önergesine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yanıt verdi. Yılmaz, FETÖ/PDY darbe girişimi ve diğer gelişmeler dikkate alınarak 57 çeşitten oluşan 27 milyon 27 bin 188 kitabın toplatılarak yeniden basıldığını, bunların maliyetinin ise 43 milyon 741 bin 628 TL olduğunu belirtti.

CHP’li Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesinde, Talim Terbiye Kurulu’na bağlı ders kitapları inceleme biriminin kapatılıp kapatılmadığını, kapatıldıysa gerekçesinin ne olduğunu sordu. Gürer ayrıca, son 5 yıl içine toplatılan ders kitabı sayısı ile toplatılan kitapların mali tutarının açıklanmasını istedi.

Masraf 43 milyon lira

BirGün’ün aktardığı habere göre, Gürer’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “2016-2017 eğitim-öğretim yılında FETÖ/PDY darbe girişimi ve diğer gelişmeler dikkate alınarak düzeltmeler yapılarak yeniden baskısı talep edilen 57 çeşit ders kitabının baskı ve dağıtımı yapılmış olup toplam maliyet; 27 milyon 27 bin 188 adet kitap için 43 milyon 741 bin 628 TL’dir (KDV hariç)” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaöğretim İngilizce A.1.2 düzeyi ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının ise il milli eğitim müdürlükleri depolarında muhafaza altına alındığını belirterek, “Muhafaza altına alınan kitaplar yüklenici tarafından yeniden basılarak dağıtımı tamamlanmış ve yüklenici firmaya her hangi bir ücret ödenmemiştir” dedi.