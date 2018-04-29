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BBC Türkçe

15 Temmuz'dan bu yana 879 şirket TMSF'ye devredildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 8 ay içinde 40,3 milyar değerinde 879 şirkete el konduğunu ya da kayyım atandığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Temmuz 2016 tarihli başarısız darbe girişiminin ardından 8 ay içinde 40,3 milyar değerinde 879 şirkete el konduğunu ya da kayyım atandığını açıkladı.

TMSF'nin bugün yayımlanan Ocak-Mart aylarına dair üç aylık faaliyet raporunda, '31.03.2017 tarihi itibarıyla 43 şehirden toplam 879 adet şirket ile ticari işletmenin kayyımlarının yetkilerinin TMSF'ye devredildiği veya bu şirketlere TMSF'nin kayyım olarak atandığı' belirtildi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında TMSF tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kayyım atanan şirketlerdeki çalışan sayısının 44 bin 888 kişi olduğu aktarıldı.

Aynı zamanda raporda KHK'lar (Kanun Hükmünde Kararname) doğrultusunda kapatılan 147 adet basın kuruluşunun 70 tanesinde değerleme çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

Kapatılan medya ve basın kuruluşunun 38 adedinin televizyon, 39 adedinin radyo, 70 adedinin ise gazete olduğu aktarıldı.

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