15 Temmuz'dan bu yana 250 aile, çocuğuna Ömer Halis ismini verdi

Darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak, darbenin başarıya ulaşmasını engelleyen şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı, 15 Temmuz'dan sonra doğan 251 bebeğe verildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün itibarıyla, demokrasi kahramanı şehit Halisdemir'in anısını yaşatmak için 250 aile yeni doğan çocuklarına "Ömer Halis", bir aile de "Ömer Halis Demir" ismini verdi.

Darbeci Semih Terzi'yi vurmuştu

Tuğgeneral Semih Terzi, 15 Temmuz gecesi beraberindeki askerlerle ele geçirmek üzere Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelmişti. Komutayı aldığını belirten Tuğgeneral Terzi ile Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın emir astsubayı Halisdemir arasında karargahta tartışma çıkması üzerine Terzi'yi silahıyla vuran Halisdemir, darbeci askerlerce açılan ateşle şehit edilmişti.