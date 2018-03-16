15 Temmuz'daki düğünün sahibi, emekli korgeneral Şanver: Asker "Hayır" demeseydi bu darbe olurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin yaşandığı gece komutanların derdest edildiği düğünün sahibi Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, "Bu darbeyi Silahlı Kuvvetler engelledi. Tabiki emniyet ve halk yardımcı oldu ama asker 'hayır' demeseydi bu darbe olurdu" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a darbe girişiminin göbeğinde yer alan ismi söylediğini belirten Mehmet Şanver, "Altımda çalışan 28 kişiden 23’ü darbeye karıştı. Darbeye karışmış bazı isimler şu an TSK’da aktif görevde" dedi.

Korgeneral Mehmet Şanver, Kartal Yuvası'nın İstilası kitabının içeriği hakkında "Bu kitap içindeki bilgiler hem iddianamelerde yer alan bilgileri içeriyor, hem de benim bizzat yaşadığım bu örgütün silahlı kuvvetlerde yapılanmasına yönelik tespitlerimizi, anılarımızı içeriyor" dedi.

32 sorti uçuş, 13 bomba

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Şanver, "Bu darbenin hava kuvvetleri merkezli olduğu ifadesi biraz hatalı. Hava kuvvetleri her zaman ses getirir. Bir harakat alanına girmesi hava kuvvetlerini ön plana çıkarır. Ama bir yeri ele geçirmek, işgal etmek hep kara kuvvetlerinin gücü ile olur. Kara kuvetleri olmazsa bir iş biraz zor olur. Hava kuvvetleri önemli bir rol üstlendi. Hava kuvvetleri merkezli gibi bir algı yaratabilir. Köprüyü hava kuvvetleri işgal edemez, meclisi hava kuvvetleri işgal edemez. Hava kuvvetleri destekler. 32 sorti uçuş yaptılar, 13 bomba attılar" diye konuştu.

"Bunlar hayatın akışına aykırı"

Uçuşların nasıl yapıldığına illişkin de konuşan Şanver şunalrı kaydetti:

"Normal şartlarda eğitim uçuşunu filo komutanlığı bağımsız olarak planlar, icra eder. Hergün uçuyoruz çünkü. Bu işin bir kontrol mekanizması vardır. Harekat merkezimiz bu tür uçuşları öncesinden mesajlaşılır, haftalık, günlük program yayınlanır. Bunlar rutin faaliyetlerdir, bunlar için emir beklemeye gerek yoktur, bunlar yapılır. Aslında terörle mücadele harekatı Eskişehir Birleştirme Hava Harekat Merkezi'nden emir alınmadan Ziya Kadıoğlu'nun emri, yazısı olmadan veya benim emrim olmadan terörle mücadele harekatının icrası mümkün değildir. Hava kuvvetlerinden gelen bir albay sözlü emir ile terörle mücadele için hazırlık yapıyor. Bunlar hayatın akışına aykırı işler."

"Bunlar daha sonra sistem kontrol edilerek öğrenilebilir"

Mehmet Şanver, izinsiz uçuşların nasıl gözlerinden kaçtığı sorusuna, "Kayseri'den kalkıp Akıncı'ya iniyorlar. Bunlar normalde bu işleri yapabilir. Diyarbakır'dan kalkıp Dalaman'a uçuş yapılabilir. Keşif görevi yapılabilir. Bunda Genelkurmay'ın onayı bile vardır. Bu isim adı altında başka bir şey yaparsanız bunu sistem daha sonra kontrol ederek öğrenebilir" dedi.

"Hiçbir şey tesadüf olamaz"

Şanver, 15 Temmuz gününü düğün için neden seçtiklerine ilişkin, "3 Ekim 2015'te nişanımız oldu. Düğün için 'Agustos'a dokunmayın' dedim. Ramazan Bayramı arada kalıyor 10 Temmuz ve Ağustos'a kadar olan süre. 10 Temmuz'da kınamızı yaptık. Bizim düşüncemiz 16 Ağustos'tu. Erkek tarafı planladı. Cuma ve pazar açıkmış, 'yer çok güzel' dediler. Ben görmedim bile yeri. Böyle bir masun hikayesi var" diye konuştu.

Mehmet Şanver, darbe gecesinin düğün günü olmasının tesadüf olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Hiçbir şey tesadüf olamaz. Biz düğünümüzü seçmişiz. Bizim dışımızda 4 tane düğün var. Darbeciler bunu kullanmışlardır. Düğün ile ilgili bu kadar sorgu elbette olabilir ama kasıt aramak vicdansızlık oluyor. Kızımızı evlendirdik, başka bir şey yapmadık" diye konuştu.

"Esas generaller 15 Temmuz gecesi geldi"

"Ben Genelkurmay Başkanı olsam tamamen kendi şahsımla yapardım bu çalışmayı" diyen Şanver, "Elinizde somut belge yok, bilgi belge yok. Sizin itham ettiğiniz kişiler General ve Albay. Suçladığınız insanlar öyle basit hemen etkisiz hale getirilecek insanlar değil. Öyle kolay değil. Ciddi bir işti geç kaldık. Yapmamız gerekirdi. Sayın Akar 'kanaatlerinize dayalı yapın' dedi. O isimleri saydı, biz de 'FETÖ'cü olabilir-bilmiyorum-olamaz' şeklinde sözlü olarak soruldu. Şuraya girecek terfiye aday kurmay albaylar tuğ ve tüm generaller bana soruldu. Sayın Abidin Ünal'la da gitmeden konuştum. Düşüncelerimi söyledim ve o da aynen katıldı. Hatta birisi 'Ahmet Özçetin'in hava kuvvetleri imamı olabilir' dedim. İki yıl karargahta onunla çalıştım. Akın Öztürk Hava Kuvvetleri komutanıydı. Daha evvelden Akın Öztürk'ü de bilirim.Esas generaller 15 Temmuz günü geldiler. Darbeden önce kendi içimizde birşey konuşmadık. Ama medya ve kamuoyunda darbe konuşuluyordu. 'Darbe olacak' diye konuşmuyoruz. Ama birşey bilmiyoruz. Ama inanın bunlar konuşulsa bile onları duysanız bile bu kadar fütursuz, gözü dönmüş alçakça bir şey olabileceğini aklımızdan hiç geçirmedik" ifadesini kullandı.

"Bu darbeyi silahlı kuvvetler engelledi"

Darbeyi silahlı kuvvetlerin engellediğini kaydeden Şanver, "Bu bir isyan. Bu darbe değil. 12 Eylül'de komutan belli. Kenan Evren. Bu taşeron edilmiş bir girişim. Bunun başarılı olması mümkün değil. Silahlı Kuvvetler böyle kişilere pabuç bırakmaz. Öyle de oldu. Bu darbeyi Silahlı Kuvvetler engelledi. Tabiki emniyet ve halk yardımcı oldu ama asker 'hayır' demeseydi bu darbe olurdu" dedi.

"Nikâh şahidi Akın'ı yap' dedi"

Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, "1989'da F-16'lar geldi. Filomuzun harekat subayıydı Akın Öztürk. Düğüne katılmama nedenini sormadım. Gerekçe sormam. Davetiyeyi verirken 'o tarihlerde gelemeyebilirim' dedi. Bir açık kapı bıraktı. Gün yaklaşırken de gelemiyeceğini söyledi. Ben düğün için Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüştüm. 'Nikah şahidi Akın'ı yap' dedi. Aradım 'geliyor musunuz?' diye. 'Gelemiyeceğim' dedi." diye konuştu..

"Son iki yılda Akın Öztürk ile ilgli fikirlerim değişti" diyen Mehmet Şanver, "Ahmet Özçetin ile olan ilişkisi. Normal bir ilişki öyle olmaz. Yüksek Disiplin Kurulu'nda benim tavrım şikayet oldu, komutan da beni sorguluyor. Atılan çocuklar konusunda şerh koyuyorum ama o onaylıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı ile Kurmay Başkanı arasında bir çatışma yaşanamaz. Birinci yıl sonunda beni Diyarbakır'a göndermek istedi. Beni karargahtan göndermek istedi." ifadesini kullandı.

"Akın Öztürk 1 nuamra olamaz"

Mehmet Şanver, "Akın Öztürk darbenin 1 numarası olamaz. Çünkü onu Genelkurmay Başkanı olarak yazmamışlar. Yani üzerinde bir isim var. Bu da milletin kabul edeceği bir isim olmalı. İnsanları tanıyoruz, iddianameleri okuduk. Bu davalar sonunda içeriden çıkan da olabilir, içeri girecek önemli isimler de olabilir. Bu isimlerin hepsini savcılara anlattım. Bunlardan TSK içerisinde aktif görevde olanlar da var ama isim burada söyleyemem" dedi.

"Genelkurmay emriyle anladık"

Mehmet Şanver, "İlk olarak 20 sıralarında Genelkurmay Emri ile anladık. Hava sahasının kapatılması ile ilgili emirleri bana iletildi. Komutan yardımcım geldi ve 'böyle tedbir ve emirleri var' dedi. Genelkurmay'ın böyle bir tasarrufta bulunması daha önce olmadı. 'Atla sen Eskişehir'e git' dedim. Bana 19:36'da gelmiş emir. Bana da ondan sonra geldi. Bana bilgi gelmesi lazım. Geldi ama gecikmeli geldi. Ve gelen bilgiden bir şey anlaşılmıyor, açık değil. 'Bir karışıklık var' dedim. 'Üstünü değiştir' dedim 'uçak ayarlayacağım' dedim. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın yanına gittim ve uçak konusunu söyledim. 'Bu aşamada gitmesine gerek yok geri gelsin' dedi. Buradan komutanın benden konuya daha vakıf olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.

"Darbeyi Abidin Ünal'dan öğrendim"

Darbe olduğunu Abidin Ünal'ın ağzından duydum ilk kez. Terörle mücadele harekatı sadece bizim emrimizle yapılır. Bilgiyi verecek kişiler bu işin içerisinde ise bilgiyi vermezler. Ben öyle bir emir vermedim. Mesela Diyarbakır 6 uçak hazırlıyor. Oradakiler biliyor. 'Önemli bir kelle alacağız' diyorlar.

"Altımda çalışan 28 kişiden 23'ü darbeye karıştı"

Benim altımdaki 28 kişiden 23'ü içeride, 5'i görevde. Ben görevdekilerden biri hakkındaki şüphelerimi de savcılıkla paylaştım. Ben bütün görevlerimi layıkıyla yaptım. Ben bunlarla mücadeleye ömrümü verdim.Bunların hepsi general. Bunları ben atamadım ben seçmedim. Sistem size 28 kişidem 24 ile çalış diyor. Bu kadroyla çalışıyorsunuz. Somut suç var mahkemeye veriyorsunuz beraat ediyor. MİT ve askeri yargı var. Bu gülerle mücadele ediyorsunuz."

"Eskişehir'le konuşunca darbe olduğunu anladım"

Mehmet Şanver, "Eskişehir'i aradım 'ne oluyor' dedim. Komutan dedi ki 'havada uçaklar var'. 'Neler var' dedim. 'F-16, var, tanker var' dedi. O an anladım. Dedim ki 'uçuşları engelleyin'. 'Aklınıza ne geliyorsa pistlere araç çekin ne gerekiyorsa yapın' dedim. Akıncıyı aradım Hakan Evrim açmadı telefonu. Abidin Ünal'ın yüzüne telefon kapatmış." dedi.

"Kritik emirler verdim"

Mehmet Şanver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abidin komutana 'sizi buradan çıkartalım' dedim. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın uçağı Atatürk Havalimanı'ndaydı. 'Sabiha Gökçen'e gel' dedik. Orada bir kriz merkezi oluşturduk. Hepimiz kendi ekiplerimizi aradık. Bana sordular, ben Abidin Ünal'ın yerinde olsam komutanlarla harekat merkezine giderdim. Ben kendi komutanlarımı uzaklaştırdım. Ve biz de derdest edilince karşı harekatı Eskişehir'e gönderdiğimiz komutanlar yaptı. Ben darbenin önlenmesinde en kritik emirleri verdim. Benim gönderdiğim 4 kişi Eskişehir'e 7 buçuk saatte gitmişler. Bunların araştırılması lazım. 4:36 da karşı angajman veriliyor. Akıncı'yı bombalama emri veriliyor saat 7:30'da ancak Akıncı'ya saat 11:15'te bomba düşüyor. Ben komutan olsam 11 kere bombalardım."

"Özel time uçak vermedim"

"Bazıları habersizdi çocukların. Bazıları kalktı biz emredince indiler" diyen Şanver, "Benim iki saat bu olaya müdahil olma zamanım oldu. Bu sırada hep görevimi yapmaya çalıştım. Diyarbakır'dan özel harekat timi gelmiş, 100 kişilik ekip. Başlarında general var. Verelim mi vermeyelim mi. Vermedim güvenemedim kimseye çünkü. Verdiğimiz emirlerin bir tanesi hatalı olsaydı komutanlar o zaman arkamızda durmazdı. Yanı başımda Hava Kuvvetleri Komutanı var. O da emirler verdi. Eskşehir'i takviye etmek için emirler verdi. O da general gönderdi ama gönderdiği şu anda içeride." ifadesini kullandı.

"Abidin Ünal ile ilgili kafam karışık"

Şanver, "İki tane helikopter önce Fenerbahçe Orduevine geliyorlar. Abidin Ünal'ın 3 korumasını alıyorlar. Hava Kuvvetleri Komutanının yakın koruması lazer tutuyor ve o sayede otoparka inebiliyorlar. Önlemesi gerekenler bu işin içerisindeyse bu işi engellemeniz zor. Bunlar koruma değil tam tersini yaptılar. Şahıslar geldi ve Ünal bana 'beni almaya geldiler komuta sende' dedi. Komutan kalktı. Bütün görüntüleri izledim ben. Komutan kalkıyor lavaboya gidiyor, kelepçelenmeden korumalarıyla helikoptere biniyor. Daha sonra Akın Öztürk'le görüntüleri çıktı kol kola. Bunlar bizim kafamızı karıştırıyor. Bizi niye bağladılar. Ellerimiz gözlerimiz ayaklarımız bağlandı. Ben gitmeden vedalaştım bir daha da görüşmedim Abidin Ünalla" dedi.

Abidin Ünal, Akın Öztürk'le kol kola görüntüsünü mahkemede anlattı:

Kızımı tebrik etmek için Akın Öztürk'ün aradığını kaydeden Mehmet Şanver, "Numarası ondan vardı. Abidin Ünal ulaşamadığını söyledi aradım ve verdim. Abidin Ünal, Akın Öztürk'e 'Akıncı'ya git orada seni dinleyecek çocuklar var' dedi. O sırada Akın Öztürk Akıncı'da mı bilemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanının ele geçirilememesi, Sayın Başbakan'ın Eskişehir'e kendi yetkilerini yani kendi uçağımızı düşürme emrini vermesi çok önemli." dedi.

"Başarısız ve sorumlu olan komutandır"

Mehmet Şanver sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz öncesine dönmek lazım. Bir yapı devleti işgal etmiş. bütün kademelere girmiş. Gerçekten çok güçlüler. yüzde yüz suçsuzken hapislere düşüyorsunuz. Emniyet, yargı medya her kurum var bunların içinde. Böyle bir ortamda bu yapı içimize girdi mi. Başarılı oldular mı?. Burada başarısız ve sorumlu olanı komutandır. Şüphe varsa bile bütün şüphelerden arınmış tescilli tek generalim. Geçmişime bakıyorum kariyerim belli. Ben bu başarılar nezdinde emekli edilmedim uzatıldım. Buna rağmen neden istifa ettim. Birincisi tercih edilmedim. Tercih edilenle kendimi kıyasladım ve daha iyi olduğunu gördüm. Bu işlerin liyakat olduğunu hep söyledik. Bunun aksi bir durumda istifa etmesem olmazdı. Tabii ki Hava Kuvvetleri Komutanı olmak isterdim."