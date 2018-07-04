15 Temmuz'da tüm camilerden sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz'da ülke genelinde düzenlenecek programlarla ilgili genelge yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede, "15 Temmuz ruhunun çocuklar ve milletin nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin büyük önem arz ettiği" ifadelerine yer verildi.

"Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" kampanyasının başlatıldığını duyuran Diyanet, 15 Temmuz'a kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'in en az bir kez hatim edileceğini bildirdi.

Genelgede yer alan programa göre, gece saat 00.13'te Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı olarak bir defa sela okunacak. Ayrıca camiler sabah namazına kadar açık kalacak, minarelerin ışıkları yanacak.