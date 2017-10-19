15 Temmuz'da sela okuyan imamı döven baba oğula para cezası

SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Sürmene İlçesi\'nde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fatih Camii\'nde sela okuyan imam Yılmaz Ayazoğlu\'nu dövdükleri iddiasıyla yargılanan 60 yaşındaki Cafer Şahin ve oğlu 25 yaşındaki Ali Osman Şahin\'e 2\'şer bin lira adli para cezası verildi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Petekli Mahallesi\'ndeki Fatih Camii’nde sela okuyan imam Yılmaz Ayazoğlu, çocuklarının sesten rahatsız olduğunu söyleyen Cafer Şahin ve oğlu Ali Osman Şahin tarafından dövüldü. Polise başvuran imamın şikayetinin ardından başlatılan soruşturmada, baba ve oğlu hakkında Sürmene Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Cafer Şahin ve oğlu Ali Osman Şahin, mahkemedeki savunmalarında darbe girişiminden haberdar olmadıklarını belirterek, uyuyan çocuklarının sesten rahatsız olmaları üzerine imamı uyardıklarını öne sürdü. İmam Yılmaz Ayvazoğlu ise darbe girişimi uyarısı yaptığını ve sonrasında sela okuduğunu belirterek, kendisinin engellenmeye çalışılarak, darp edildiği iddiasında bulundu.

Mahkeme, baba ve oğluna 2\'şer bin lira adli para cezası verdi, hükmün açıklamasını geri bıraktı.