15 Temmuz'da şehit olan ikizlerin eşleri polis oldu

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin eşleri Emine ve Kübra Oruç, polis oldu.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'nde eğitimlerini tamamlayan şehitlerin eşleri, 764 polis adayı ile birlikte yemin ederek mezun olmanın gururunu yaşadı. Tören POMEM Müdürü Niyazi Turgay’ın konuşması ile başladı.

POMEM Müdürü Turgay, “Bugün mezun edeceğimiz 275 kadın 489 erkek olmak üzere toplam 764 öğrencimiz ile birlikte açıldığı 1995 yılından bu güne kadar toplam 11 bin 80 öğrenci mezun etmiş köklü bir eğitim kurumudur” dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı ve dereceye giren polis okulu öğrencilerine hediye ve teşekkür plaketi protokol mensupları tarafından verildi. Mezun polis adaylarının yemin etmesinin ardından genç polisler kep atarak aileleri ile buluştu.

Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde şehit düşen polislerin eşleri Kübra ve Emine Oruç da yakınlarıyla mezun oldu.