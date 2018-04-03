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15 TEMMUZ'DA SAMANDIRA GİŞELERİNDE YAŞANAN OLAYLARA İLİŞKİN DAVADA KARAR: 22 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI 

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA 15 Temmuz darbe girişiminde Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada  karara bağlandı

03 Nisan 2018 20:56

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
15 Temmuz darbe girişiminde Samandıra Gişeleri\'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada 
karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 5 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer 17 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

22 SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen karar duruşmasına  22 tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada bütün gün mütalaaya karşı sanıklar savunma yaptı, beraatlarını ve tahliyelerini istedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3\'ü eski yüzbaşı, 2 \'si eski üsteğmen olan 5 tutuklu sanığı \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamadı.


17 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI 
Mahkeme heyeti 3\'ü eski asteğmen, 4\'ü eski astsubay ve 10\'u eski uzman erbaş olmak üzere 17 sanığı da \"cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların duruşmalardaki iyi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı müebbet hapis cezasına düşürdü. 

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 15 Temmuz 2016\'da Samandıra Gişeleri\'ni kontrol altına almaya çalıştıkları anlatılıyordu. İddianamede sanıkların, \"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM\'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs\" ve \"Terör örgütüne üye olmak\" suçlarından, 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. 14 Aralık 2017\'de görülen duruşmada, Çekmeköy Kışlası, Samandıra Gişeler ve Kartal Köprüsü\'nde görevli asker sanıkların, dosyalarının ayırmasına karar verilmişti. 

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