15 Temmuz'da özel kuvvetler mensubu askerlere "MİT'te bir 'abimiz' rehin, onu kurtaracağız" emri verilmiş!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) görevli sanıkların, “Çok gizli bir görev var. MİT Müsteşarlığı’nda bir abimiz rehin tutuluyor. Onu kurtaracağız” gerekçesiyle harekete geçirildiği bildirildi.

Milliyet'te Türker Karapınar'ın haberine göre, FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ana üs harekât merkezi olarak, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı ve Akıncı Üssü’nü belirledi. Gölbaşı kışlasında görevli bazı Özel Kuvvetler personeli, “harekat” adı altında darbe faaliyetinde aktif olarak yer aldı. “Hassas istihbarata dayalı muhtemel terör eylemine karşı Genelkurmay karargâhının takviye edilmesi” görevi kapsamında Genelkurmay Başkanlığı karargahı Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli tarafından ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı idari tahkikat raporuna göre, 33 kişilik 1’inci grup ÖKK personeli 15 Temmuz cuma günü saat 21.22’de 1A kapısından grup halinde karargaha girdi. Saat 21.46’da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve beraberindekileri derdest eden gruptan Yarbay Halit Kazancı, Çolak’ın koruma müdürü Piyade Yüzbaşı burak akın’ı bacağından tabanca ile 1A kapısı dışında vurarak yaraladı.

Kazancı, saat 23.14’te ÖKK personeli Talha Atlanel, Onur Özdemir, Fırat Alakuş ve Hakan Öcal ile 1A koridorundaki merdivenlerden yukarı çıkarken, saat 23.34’te elinde cep telefonu ile 1A koridorundaki merdivende, 16 Temmuz cumartesi günü saat 00.30’da derdest edilen 15 kişilik personel grup 1A kapısından çıkarılırken 1A koridorundaki merdivende, saat 03.43’te 1A koridorunda darbeci Gökhan Eski ile birlikte görüldü.

Cephane tedarik edildi

ÖKK’da teşkil edilen heyetler, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı davası sanıklarından eski Yarbay Emin Güven, eski Başçavuş Fatih Sincan, ÖKK’nın ele geçirilmesi davası sanıklarından eski Üstteğmen Mehmet Koç, eski astsubaylar Yasin Deribaş ve Engin Sevinç’le mülakat yaptı. Mülakatlar sonucu elde edilen bilgilere göre, hazırlıklar 12 Temmuz’da başladı.

Örtülü görev böyle verildi

ÖKK’da görevli sanıkların, “Çok gizli bir görev var. MİT Müsteşarlığı’nda tanıdığımız bir abimiz var. Rehine tutuluyor. Onu kurtaracağız” gerekçesiyle harekete geçirildiği anlaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı’nda yaşananlarla ilgili davada yargılanan ÖKK personeli eski Başçavuş Fatih Sincan, 14 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 15.00-15.30 sıralarında Özel Kuvvetler Okul Komutanlığı koridorunda dolaşırken, Genelkurmay çatı davası sanıklarından ÖKK Tabur Komutanı Albay Murat Korkmaz’ın çalıştığı yer olmamasına rağmen kendisinin yanına geldiğini söyledi. Sincan, Korkmaz’ı, daha önce Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı’nda birlikte çalışmasından dolayı tanıyordu. Korkmaz, Sincan’a odasını sordu ve birlikte odasına geçtiler.

‘Çok gizli görev’

Sincan, Korkmaz’a görevin ne olduğunu sordu. Korkmaz, “Çok gizli bir görev olduğunu, MİT Müsteşarlığı’nda tanıdığımız bir abimiz var. Rehine tutuluyor. Onu kurtaracağız” dedi. Şaşıran Sincan, bu emirden komuta heyetinin haberi olup olmadığını sordu. Korkmaz, “Okul komutanının haberinin olmadığını, ancak 1. komutanın haberinin olduğunu” söyledi.

Sincan, 1. komutanın, ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı olduğunu sanarak görevi kabul etti. Sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan atama listelerinde ÖKK Komutanlığı görevinin ise, 15 Temmuz’da ÖKK’yı ele geçirmek için Ankara’ya gelen Tuğgeneral Semih Terzi’ye verildiği açığa çıktı. Terzi, 15 Temmuz gecesi Aksakallı’nın emri üzerine Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getirilirken, Halisdemir de şehit oldu.