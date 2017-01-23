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"15 Temmuz'da otobüsleri askeriye önüne çektiğimiz için ödül veren belediye hakkımızı arayınca işten atıyor!”

Konya Belediyesi'nde taşeron firmada çalışan 24 işçi işten atıldı

23 Ocak 2017 12:49

Konya Büyükşehir Belediyesi, ödemediği mesai ücretleri, bordroda düşük gösterdiği maaşlar nedeniyle kendisini şikâyet eden otobüs şoförlerini işten attı. Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre, İşten çıkarılan 24 kişiden Necati Yurdakul, “15 Temmuz'da otobüsleri askeriye önüne çektiğimiz için ödül verenler hakkımızı arayınca işten atıyor” diyerek tepki gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinde Toplu Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki taşeron firmada çalışan 24 işçi işten atıldı. Belediye otobüslerinde şoför olarak çalışan 24 kişinin atılma sebebi İŞKUR'a “işin sona ermesi” olarak bildirilse de gerçek öyle değil! İşten atılan şoförler resmi tatil günlerinde çalıştıkları karşılığında mesai ücretlerini alamadıkları, maaşlarının bordrolarına düşük yansıtıldığı nedeniyle BİMER'e şikayette bulundular. Bunun üzerine büyükşehir belediyesine gelen müfettişler işçileri haklı bulurken diğer yandan da iki taşeron firmadaki yapılan ihlali de gördü. Çünkü MFD şirketi ihalesinde başka bir firmanın olamayacağı belirtilirken toplu ulaşımda Halk Ulaşım ve MFD olarak iki taşeron firmanın çalıştırıldığı tespit edildi. İşçilerin hak arayışı nedeniyle öne 3, sonra da 21 kişi işten atıldı.

 

"Sen misin mesai isteyen"

 

İşten atılan otobüs şoförlerinden Necati Yurdakul Evrensel'e konuştu. Yaklaşık 430 kişinin çalıştığı MFD şirketinden atıldığını belirten Yurdakul, haklarını aradıkları için işten çıkartıldıklarını söyledi. Yurdakul, “Sen misin 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta çalıştığın için mesai isteyen diyerek bizi işten attılar. Ayrıca işten atılmayan arkadaşlarımıza da gözdağı veriliyor, istifa etmeleri için mobing uygulanıyor. Şirkete, daire başkanlığına hatta büyükşehir belediyesine bile gittik ama hepsi "muhatabınız biz değiliz" diyerek başından savıyor. Oysa 15 Temmuz gecesi darbe girişimi olduğunda hepimiz otobüslerimizi askeriyelerin önüne çekmiştik. 15 Temmuz'da otobüsleri askeriye önüne çektiğimiz için ödül, plaket verenler hakkımızı arayınca işten atıyor” dedi. Yurdakul, dava açacaklarını ve haklarını aramaya devam edeceklerini dile getirdi.

 

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