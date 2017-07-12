15 Temmuz'da muhalefetsiz anılacak

15 Temmuz'un 1. yıldönümünde TBMM’nin bombalandığı saatte Meclis’te etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki programa, Meclis’in iki partisi CHP ve HDP çağrılmadı. CHP’nin katılmayacağı gece programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli konuşacak.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 15 Temmuz’un birinci yıldönümü etkinliğinde Meclis önünde düzenlenen programa Meclis’in iki partisi CHP ve HDP çağrılmadı. CHP’nin gece programına katılımda bulunmayacağı öğrenildi. 15 Temmuz günü TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenecek özel oturumda ise daha önceki özel oturumlardan farklı olarak liderlerin 10’ar dakika konuşmaları ve konuşma metninin önceden ulaştırılması istendi. “Bu Parlamento geleneğinde olan bir uygulama değil” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel imzası ile Meclis Başkanlığı’na gönderilen yazıda, 10 dakikalık konuşma süresinin 1 saat olarak yeniden düzenlenmesi istendi. Yazıda, “... ilgili yazı ile simultane çeviri yapmak için talep edilen konuşma metninin gönderilmesi, konuşma süresinin kesinleşmesinden sonra tekrar değerlendirilecektir” denildi.

CHP’nin bilgisi yok

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde 15 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin yayımlanan programda, TBMM bahçesinde gece yapılacak törende sırasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşacakları bilgisi paylaşıldı. Programda Kılıçdaroğlu’nun adının geçmemesine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP parti örgütlerinin bütün Türkiye’de gerekli etkinliklerde yerini alacağını, ancak gece yapılacak programla ilgili olarak CHP’nin bilgisinin olmadığını kaydetti.

Edinilen bilgiye göre TBMM bahçesinde gece gerçekleştirilecek programa ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu’na davet gitmedi. CHP’nin de programa katılmayacağı belirtildi. Gece etkinliğine HDP’nin de davet edilmediği öğrenildi. 15 Temmuz günü Meclis Başkanlığı’nın gece toplantısı düzenleyip Meclis bahçesine sahne kurduğunu, ancak bunu diğer partilerle konuşmadan yaptığını belirten Özel, “Bu doğru değil, 15 Temmuz babalarının malı değil, hepimizin ama 20 Temmuz yalnızca onların. Onlar birlikte 20 Temmuz’u kutlasınlar” diye konuştu.

Metin istendi!

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Kılıçdaroğlu’na bir yazı göndererek, 15 Temmuz günü genel kurulun saat 13.00’te özel gündemle toplanacağını, toplantıyı yabancı misyon şefleri, basın mensupları ve davetli konukların izleyeceğini bildirdi. Yazıda, “Toplantıda TBMM’de grubu bulunan siyasi parti grup başkanlarının teamülen 10 dakika konuşma yapmaları öngörülmektedir. Partiniz adına konuşma yapmanız halinde simultane çeviri hizmeti için konuşma metnininizin toplantı öncesinde, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı’na ulaştırılması hususunda bilgilerinize sunarım” dendi. Aynı yazı HDP Grup Başkanlığı’na da gönderildi.

‘10 dakika kabul edilemez’

CHP, Kahraman’ın bu talebine karşılık Meclis Başkanlığı’na Grup Başkanvekili Özgür Özel imzalı bir yazı gönderdi. Yazıda, 15 Temmuz’da 80 milyonun hep birlikte darbecilere karşı direndiğine, darbecileri geri püskürttüğüne dikkat çekilerek, 15 Temmuz için “Bombardıman altındaki Yüce Meclisimizi tüm siyasi parti gruplarından milletvekillerinin canları pahasına açık tutarak, tepeden F-16’lar geçerken hiç tereddütsüz darbecilere karşı ortak bildiriyi kaleme aldıkları; bir siyasi partinin tek başına karşı durduğu bir kahramanlık hikâyesi değil, bu ülkenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yıldönümüdür” denildi. Böyle bir günün yıldönümünde Kılıçdaroğlu için öngörülen 10 dakikalık konuşma süresinin kabul edilebilir olmadığının vurgulandığı yazıda, “Tüm siyasi parti gruplarının liderleriyle birlikte, konuşma sürelerinin 1’er saat olarak yeniden düzenlenmesini talep ediyor; 15 Temmuz’un yıldönümüne yakışanın bu olacağını yineliyoruz. Bu nedenle ilgili yazı ile simultane çeviri yapmak için talep edilen konuşma metninin gönderilmesi, konuşma süresinin kesinleşmesinden sonra tekrar değerlendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Metin istenmesinin daha önce rastlanan bir durum olmadığına dikkat çeken CHP’li Özel, bunu hoş karşılamadıklarını belirterek, talep ettikleri gibi sürenin 1 saate çıkarılması durumunda Kılıçdaroğlu’nun konuşma metninin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin olarak, “Bu parlamento geleneğinde olan bir uygulama değil. Gerekçesi ne olursa olsun muhalefet partisinden yapılacak konuşmanın metnini istenmesini doğru bulmayız. Süre uzasa dahi metin göndermeyi düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun takdiri

Meclis’te en kısa 3 maddelik bir kanunda dahi grup ve şahıs konuşmaları birleştirildiğinde tümü üzerinde 30 dakika toplamda bir grubun 75 dakika konuşulabildiğini vurgulayan Özel, “15 Temmuz hakkında 10 dakika konuşun diyorlar” dedi. Konuşma süresinin uzamaması durumunda Kılıçdaroğlu’nun yine de konuşacağını ancak ne kadar konuşacağının kendi takdirinde olduğunu vurguladı.