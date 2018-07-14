15 Temmuz'da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne bir dizi özel etkinlikle hazırlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, darbe gecesi darbecilere direnmek maksadıyla İBB önüne gelen insanların yaşamını yitirmeden önce Belediye binasının havuzunda yaşanan bir an, hiperrealist (gerçekçi) anıt ile ölümsüzleştirilecek. 'Saraçhane 15 Temmuz Anıtı'nın açılışı Uysal ve şehit yakınları ile gazilerin katılımıyla 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İki hatıra ormanı oluşturuldu

15 Temmuz'da yaşamını yitirenler anısına 2 ayrı hatıra ormanı oluşturuldu. Çatalca'da oluşturulan hatıra ormanı toplamda yaklaşık 120 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. 15 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı duvarı, büyük bir meydan ve tören alanına sahip olan hatıra ormanı, engelli vatandaşların erişimine uygun olarak tasarlandı. Her bir isim için de özel ağaç dikimi yapıldı.

Garipçe'deki hatıra ormanı ise seyir terası, bayrak, tören ve ağaçlandırma alanı ile birlikte toplam 16 bin 208 metrekare büyüklüğünde. Orman, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gören hakim bir noktada yer alıyor.

Hatıra ormanlarının açılışı, "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı"yla eş zamanlı olarak canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.

Güvenlik görevlileri 15 Temmuz temalı forma giyecek

İstanbul’un her noktasında hizmet veren İBB iştiraki İstanbul Güvenlik AŞ, 15 Temmuz'u unutturmamak, şehit ve gazilere saygı için 8 bin 600 özel güvenlik görevlisiyle farkındalık oluşturacak. Üzerinde İBB ve İSTGÜVEN logolarının yanı sıra 15 Temmuz logosu bulunan kırmızı tişört ve şapkalarla görev yapacak özel güvenlik görevlileri, İstanbulluların yoğun kullandığı, İBB bünyesindeki metro, metrobüs, şehirhatları vapurları, mezarlıklar gibi yerlerin de içinde olduğu bin 350 noktada hazır bulunacak.

Güvenlikçilerin giyeceği üniformaların yanı sıra çalışanlar için de yine 15 Temmuz’a özel aynı tasarım özelliklerini taşıyan tişörtler ve şapkalar hazırlandı.

24 saat ücretsiz ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik ve anma programlarına, 15 Temmuz 06.00 ve 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak.

Buna göre vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonlu İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilecek.