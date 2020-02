15 Temmuz'da dehşet saçan pilotlara ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında, Kara Havacılık Komutanlığı\'ndaki eylemlere ilişkin aralarında helikopter pilotlarının da bulunduğu 151 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 86 sanık için 1\'er kez, 36 sanık için de 6\'şar ile 29\'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Bu sanıklardan bazıları için de \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\', \'mala zarar verme\' ve \'kişiyi hürriyetinden alıkoyma\' suçlarından 5 bin 736\'şar yıla kadar hapis isteyen savcı, 6 sanığın \'terör örgütü üyeliği\'nden 15 yıla kadar hapsini talep etti. Firari 2 sanığın dosyasının ayrılmasını isteyen savcı, 21 sanık için de beraat talep etti.

Ankara 17\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki salonda görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıkların savunmalarının tamamlandığını, müşteki ve tanık beyanlarının alındığını belirterek, Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş\'un esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi. Savcı Karakuş, mütalaasında, ceza istemi öncesi FETÖ ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

\"FETÖ/PDY; paravan olarak kullandığı dini, din dışı dünyevi emellerine ulaşma aracı haline getiren, siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir düzen kurma tasavvuruna sahip örgüt liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden, bu amaçla öncelikle güç kaynaklarına sahip olmayı hedefleyen, güçlü olmak ve yeni bir düzen kurmak için şeffaflık ve açıklık yerine büyük bir gizlilik içerisinde olmayı şiar edinen, gizlilikten görünmez bir duvar inşa edip bu duvarın arkasına saklanan, böyle bir örgütlenmenin olmadığına herkesi inandırmaya çalışarak ve bunda başarılı olduğu ölçüde büyüyüp güçlenen, bir yandan da bu düşman üzerinden mensuplarını motive eden, \'altın nesil\' adını verdiği kadrolarla sistemle çatışmak yerine sisteme sahip olma ilkesiyle devlete tabandan tavana sızan, bu kadroların sağladığı avantajlarla devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını çeşitli hukuki görünümlü hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece devlet aygıtının bütün alt bileşenlerini ünite ünite kontrol altına almayı ve sisteme sahip olmayı planlayıp, ele geçirdiği kamu gücünü de kullanarak toplumsal dönüşümü sağlamayı amaçlayan \'suigeneris\' (kendine özgü) bir suç örgütüdür.\"

EYLEMLERİ HATIRLATARAK CEZA İSTEDİ

Savcı, MİT, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu sanıkların eylemlerini tek tek sayarak, eski albaylar Mustafa Durmuş, Uğur Kapan, Oğuz Yalçın, Murat Ağır, Hakan Cafer Aslan, Muzaffer Kartopu, Erdoğan Erdem, İsmail Yolcu, eski yarbaylar Yasin Candemir, Sezgin Uyanık, Erdal Başlar, Hakan Erol, İlkay Ateş, eski binbaşılar Okan Kocakurt, Abdullah Ateştemur, Ahmet Sereyim, Ali Ercan, Gürçay Baylar ile sanıklar Hakan Sandık, İzzet Çakan, Ahmet Yengil, Ali Sert, Alican Koç, Anıl Korkmaz, Bilal Bozduğan, Burak Han İlgün, Cebrail Sert, Cihangir Can, Cumali Bolat, Çağatay Taha Çolakoğlu, Doğan Güven, Emre Erkan, Emre Gürel, Emre Nazlıgüloğlu, Emre Temizkan, Engin Göz, Engin Sarıtaş, Erdem Arıkan, Ergün Yakut, Erkan Çetin, Ersel Ersoy, Ertan Derin, Ertuğrul Altun, Eyüp Ünal, Fatih Karagöz, Fatma İnce, Galip Şimşek, Gökhan Çiçek, Hüseyin Zengin, İbrahim Mert, İbrahim Furkan Gülcan, İdris Feyzi Okan, İlhan Ocakcıoğlu, İlyas Barut, İrfan Kantarcı, İrfan Okumuş, Kadir Bayram, Kazım Hamzaçebi, Kemal Kirazlı, Kerim Can Kaman, Korkmaz Gülal, Mahir Furkan Hasdemir, Mahmut Şakrak, Mehmet Demirhisar, Mehmet Karakaş, Mehmet Sümer, Mehmet Şamcı, Mehmet Barış Çayırlı, Mehmet Fatih Armağan, Mehmet Semih Üskaya, Memduh Karagöl, Mikail Aydoğan, Muhsin Yiğit Özdamar, Muhterem Yaman, Murat Bolat, Murat Gülerdi, Murat Karakaş, Murat Özel, Mustafa Çin, Mustafa Ormantepe, Mustafa Özkardeşler, Mutlu Açıkgöz, Müslim Çağırıcı, Nuri Yüksel, Osman Çayır, Osman Ongun, Osman Teke, Ömer Derelioğlu, Ömer Güler, Ömer Kızılova, Ömer Sezen, Ömer Faruk Türkmen, Rafet Kalaycı, Resul Bardakkaya, Rıza Akıncı, Sadullah Abra, Sebahattin Şahin, Selim Gören, Serdar Ercan, Serkan Navruz, Serkan Yıldız, Soner Gökçe, Süleyman Nazif Türkoğlu, Taha Fatih Çelik, Talat Ural, Tamer Öğüt, Temür Aydın, Tolgahan Akbuğa, Türker Gökdemir, Ümit Alpar, Ümran Taş, Vedat Seven, Volkan Cesur, Volkan Türkkorkmaz, Yakup Yayla, Yaren Karaoğlu, Yasin Köroğlu, Yusuf Orhan, Yusuf Özcan, Yücel Ersüren ve Zafer Dolu’nun \'Anayasal düzeni ihlal\' suçundan 1\'er kez ağırlaştırmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

BAZI SANIKLARI ÖLÜMLERDEN DE SORUMLU TUTTU

Savcı Karakuş, \'Anayasal düzeni ihlal\' suçundan 1\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istediği sanıkların içinde bulunan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ı Akıncı Üssü\'nden Çankaya Köşkü\'ne getiren eski pilot Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş, Oğuz Yalçın ve darbe girişimi sırasında havalanan helikopterleri yönlendiren eski astsubay İlhan Ocakcıoğlu\'nun Genelkurmay Başkanlığı, MİT yerleşkesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde şehit edilenler sayısınca \'kasten adam öldürmek\' suçundan da 28\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

SANIKLARDAN BAZILARI İÇİN AYRICA 5 BİN 736 YIL HAPİS İSTEDİ

Sanık eski pilotlar Binbaşı Sadullah Abra ile Yüzbaşı Hakan Sandık\'ın, Genelkurmay Başkanlığı karargahında şehit edilen 23 sivil ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü\'nden 1 şehit için \'kasten adam öldürme\' suçundan 24\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını isteyen savcı, sanıklar eski yarbaylar Mehmet Demirhisar, Murat Karakaş, İlkay Ateş ile eski binbaşılar Taha Fatih Çelik, Ali Ercan, Rafet Kalaycı, yüzbaşı Cebrail Sert ve astsubaylar Talat Ural ile Kadir Bayram\'ın da şehit edilen sivil sayısı kadar 23\'er kez aynı oranda cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, 122 sanıktan bazıları için de ayrıca \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\', \'mala zarar verme\' ve \'kişiyi hürriyetinden alıkoyma\' suçlarından 5 bin 736\'şar yıl hapis istedi.

KÜLLİYE ÖNÜNDEKİ ŞEHİTLER İÇİN 5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden şehit edilenler için de yarbaylar Erdal Başlar ve Eyüp Ünal\'ın da 5\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını istedi.

6 KİŞİ İÇİN \'ÖRGÜT ÜYELİĞİ\'NDEN CEZA İSTEDİ

Savcı, sanıklar Bayram Kutlu, Bilgin Kuğu, Gökhan Lütfi Reyhan, Halil Karabulut, Kemal Kocaarslan ve Mustafa Selen hakkında ise \'silahı terör örgütüne üyelik\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, delil yetersizliği nedeniyle sanıklar Ali Kemal Eren, Ali Tunç Avşar, Bilgehan Görgöz, Burak Önal, Ercan Ural, Fatih Tekkol, İbrahim Tepeli, Mehmet Kaya, Nuri Tuncel, Ömer Faruk Albunar, Özgür Tosun, Rıza Yüksel, Taner Bektaş, Yunus Aydoğan, Ziya Kopar, Alaattin Cem Ersuz, Emin Türel, Fırat Darende, Fatih Sevinç, Murat Özel ve Nuri Osmancıoğlu\'nun beraatini talep etti.

Firari sanıklar Cumhur Aydınlı ve Tekin Taşdemir\'in ise dosyalarının ayrılması istendi.