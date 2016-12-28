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15 Temmuz'da darbeci askerlerin kullandığı bir WhatAspp grubu daha tespit edildi: Anansgücü!

Darbe girişiminde görev alan astsubay ifadesinde, 15 Temmuz gecesi darbeci astsubaylar arasında WhatsApp grubu kurulduğunu söyledi

28 Aralık 2016 13:42

15 Temmuz darbe girşiminde görev alan astsubay ve subaylar hakkıdaki iddianamenin tamamalanmasının ardından dün yargılama aşamasına geçildi. Mahkemede verilen ifadelerde daha önce ortaya çıkan "Yurtta Sulh" ve "Canavar Meclisi" adındaki WhatsApp gruplarının yanı sıra "ANANSGÜCÜ"  isimli bir diğer WhatsApp grubunun olduğu belirlendi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olan FETÖ'cü askerin ifadelerinde, grupta neler konuşulduğu yer aldı. Darbe girişiminde görev alan astsubay ifadesinde, 15 Temmuz gecesi darbeci astsubaylar arasında WhatsApp grubu kurulduğunu söyledi. Gruptan, darbe girişiminin yönetildiğini belirten darbeci astsubay şunları söyledi:

"Astsubaylar arasında oluşturduğunuz ANANSGÜCÜ isimli WhatsApp grubunda ilk ekibi merak ettiğim için "Ne yapıyorsunuz, neredesiniz" tarzında mesaj attım. Kısa süre içerisinde otobüslere bindirilip götürülen grup içerisinde olan Astsubay Hayati Gültekin'den "Abi köprüde mahsur kaldık otobüse saldırdılar araba pert oldu üç tane öğrenci ellerinde asker de yaralandı" şeklinde sesli mesaj geldi.

Sonra Alay Komuta İcra Astsubayı Üstçavuş Mustafa Altındal tarafından yine WhatsApp grubundan biz iyiyiz, TRT Ulus'tayız şeklinde, Astsubay Çavuş Mustafa Duran'dan Dijitürk binasındayız şeklide, Hayati Gültekin'den "Biz hala köprüdeyiz, mermimiz azalıyor, buraya en yakın Nakkaştepe DF, birlik var bize oradan irtibat bulun oradan atış olabilir" şeklinde yazılı mesaj geldi.

Kısa bir süre sonra Hayati'den "Köprünün ortasındayız, hala gelen tek tük insanlar var burada Kuleli Askeri Lisesinde destek de var ama çok zayıf, bize destek lazım, makçılar (muhabere arama kurtarma) bizi buradan alabilirler mi" şeklinde sesli mesaj geldi."

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15 temmuzyurtta sulhwhatsappanansgücüdarbe

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