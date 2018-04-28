"15 Temmuz'da CHP'lileri 'Bu hareket laik rejim için yapılıyor' diye aradılar; Kılıçdaroğlu 'Meclis'e gidin' dedi"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e hakkında daha önce yazdığı ifadeler nedeniyle "haksızlık yaptığını" söyledi.

Özkök Özel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Buna göre, "15 Temmuz'da Genelkurmay’dan bazı CHP’lilere telefon açılmış ve 'Bu hareket içinde Atatürkçü subaylar da var. Amaç laik rejimi kurtarmak' denilmiş."

Bu mesaj Kılıçdaroğlu’na iletildiğini anlatan Özkök, CHP liderinin cevabının şu olduğunu aktardı:

“Biz askeri darbeyi kim yapmış ona bakma durumunda değiliz. Darbe darbedir. O nedenle Meclis’e gidin.”

Özkök'ün "Netflix belgeseli gibi bir apartman" başlığıyla (28 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hatırlayın, konu şuydu.

CHP milletvekili Özgür Özel’in, 23 Nisan günü Meclis’te yaptığı konuşmada Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz gecesi kaçıp saklandığını ima eden bir konuşma yaptığını yazmış ve eleştirmiştim.

Özgür Özel arayıp kendisinin anlatmak istediği şeyi eksik yansıttığımı söyledi. Bana o günkü konuşmanın zabıtlarını ve daha sonra yaptığı basın toplantısının metinlerini gönderdi. Okuduğum zaman kendisine biraz haksızlık ettiğim sonucuna vardım.

Haklı olduğu taraf şu.

İktidar gerçekten 15 Temmuz gecesi için Kılıçdaroğlu’na haksız yükleniyor. Onu neredeyse Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine saklanmakla suçluyor.

Oysa Kılıçdaroğlu o gece CHP milletvekillerine Meclis’e gitme talimatı vermişti.

Özgür Özel bir anlamda “Siz böyle haksızlık ederseniz, Başbakan için de o gece gidip tünele saklandı derler” anlamına gelecek bir kıyaslama yapmış.

Dinledikten sonra ikna oldum.

Bu arada o gece Ankara’daki bazı CHP milletvekilleri ile Kemal Kılıçdaroğluarasında geçen bir diyalog var ki çok ilginç, Özel onu da anlattı. O gece Genelkurmay’dan bazı CHP’lilere telefon açılmış ve “Bu hareket içinde Atatürkçü subaylar da var. Amaç laik rejimi kurtarmak” falan demişler.

Bu mesaj Kılıçdaroğlu’na iletildiğinde onun cevabı şu olmuş:

“Biz askeri darbeyi kim yapmış ona bakma durumunda değiliz. Darbe darbedir. O nedenle Meclis’e gidin.”