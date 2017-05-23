"15 Temmuz'da 5 günlük askerdim, silahım bile yoktu, 290 gündür tutukluyum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, 'kontrollü darbe' iddiasını sürdürerek, 5 günlük bir askerin yazdığı mektubu okudu.

CHP grubunda konuşan Kılıçdaroğlu, "Beş günlük askerin nesi darbe yapacak?" diye sorarak, " Harp Okulu'nda okuyan öğrencilerin anneleri burada. Ne günahı var bu öğrencilerin. Komutan diyor dışarı çıkıyorlar. Bütün dünya ordularında kural budur. Almışsınız hapse atmışsınız, niçin? Karşı darbe yapmak için" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, o askerin mektubunda yazanları şöyle aktardı:

"Beş günlük askerdim 15 Temmuz'da, silahım yoktu. Bizi dışarı çıkardılar. Ama anladığımız anda geri döndük. Tutuklandım, 290 gündür tutukluyum."