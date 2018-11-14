15 Temmuz yardımları | Kılıçdaroğlu "309 milyon lira nerede?" diye sordu; AKP Sözcüsü "Cüzi bir miktar" dedi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminde ölenlerin yakınları için toplanan yardımların ailelere ulaştırılmadığı iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun 309 milyon lira olarak belirttiği miktara "cüzi" diyen Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi büyük bir rakam ortada yok" dedi.

Çelik, bu 'cüzi' miktarın en yii şekilde değerlendirilmesi için Aile Bakanlığı'nın kontrolünde bir vakıf çalışması gerçekleştirileceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin aileleri ve gaziler için 309 milyon lira toplandığını söylemiş, bu miktarın ailelere ulaştırılmadığını iddia ederek Cumhurtbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Ne oldu bu para? Sevgili Erdoğan duyuyor musun, nereye gitti bu para?" diyerek seslendmişti.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Ne yaparsak yapalım şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ödeyemeyiz. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği, vatandaşlarımızın yaptığı cüzi bir yardımdır. Bir vakıf kurulmak üzeredir. Bunu yakında göreceksiniz. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi büyük bir rakam ortada yok. Cüzi miktarın en iyi şekilde değerlendirilmesi için, Aile Bakanlığı'nın kontrolünde bir vakıf çalışması gerçekleştirilmektedir."

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2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişiminde 248 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 196 kişi de yaralanmıştı.