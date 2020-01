15 Temmuz ve darbeler, Kartepe Zirvesi'nde ele alınacak

KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi\'ne 26 ülkeden 187 politikacı, akademisyen, yazar ve gazetecinin katılacağını açıkladı. 15 Temmuz direnişinden bütün dünyanın faydalanması gerektiğini belirten Karaosmanoğlu, \"Vatan için ayağa kalkan yürekli insanların sosyolojisinin, psikolojisinin tüm dünyaya anlatılması bir insanlık borcudur. Darbeye karşı en etkili silah Türkiye\'nin bizzat yaşadıklarıdır. Bu yaşananlar insanlık için hayati bir derstir\" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenleyeceği \'Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi\' ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sempozyumun yapılacağı Kartepe\'de bulunan Green Park Otel\'de basın toplantısı düzenledi.

Programın çıkış noktası ve ana misyonunun insanlığın yaşadığı problemlere karşı çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirten Karaosmanoğlu, \"Zirveler; kıtalar, ülkeler, kültür ve diller buluşmasıdır. Kocaeli coğrafyası ve tarihi ile Doğu\'nun ve Batı\'nın buluşma noktasıdır. Şehrimiz doğal bir zirve adresidir. Kocaeli; bilim, sanayi ve teknolojide uluslararası bir markadır. Şehrimiz bilim ve sanayinin, ilim ve irfanın, alın ve akıl terinin buluşma adresidir. Kartepe Zirvesi\'ne, Kocaeli\'nin yolları, insanları, medeniyetleri birleştiren konumu hayat vermiştir. Bugün dünya düzeni çıkmaza girmiştir. Demokrasi ve insan hakkı ihlalleri, savaşlar, göçler, ırkçılık, gelir adaletsizliği ve çevre felaketleri tüm insanlığı tehdit etmektedir. Hedefimiz; Kartepe Zirvesi\'ni düşünen insanların, çare üreten seslerini bütün dünyaya duyuracak yeni bir platform, yeni bir kürsü, yeni bir buluşma noktası yapmaktır\" diye konuştu.

Zirvenin ilham kaynaklarından birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, \"Dünya 5\'ten büyüktür\" sözü olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, \"Bu söz, yeni bir dünya vizyonudur. İnsanlığın adil bir dünya düzenine duyduğu ihtiyacın ifadesidir. Dünya düzeninin bugünkü yapısı ve işleyişiyle dünyaya huzur ve barış getirmesinin mümkün olmadığı açıktır. Doğrusu, dünyanın 5\'ten büyük olduğunu göstermek için bize, ülkemize ve uluslararası topluma çok iş düşüyor. Kartepe Zirvesi\'yle eninde sonunda kurulacak olan yeni dünya düzenine Türkiye\'den, Kocaeli\'den katkı sunmayı arzu ediyoruz\" dedi.

Karaosmanoğlu zirveyi her yıl farklı bir temayla organize edeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Her zirve sonunda zirve deklarasyonu yayınlayacağız. Çabamızın sonuçlarını ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşarak misyonumuzu ifa edeceğiz. Kartepe Zirvesi\'nin 2017 ana temasını \'15 Temmuz ve Darbeler\' olarak belirledik. Bu kapsamda Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu\'nu medya, akademi ve siyasetin önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Dünyadaki darbeler ve 15 Temmuz darbe girişimini bütün boyutlarıyla masaya yatıracağız. İnsanlığın bugün yaşadığı buhranın en önemli nedenlerinden biri darbelerdir. Son 60 yılda her yıla neredeyse 10 darbe düşmektedir. Böylesi bir darbe fırtınası altında insanlık için politika geliştiremezsiniz, yatırım yapamazsınız açlığı, yoksulluğu, gelir adaletsizliğini çözemezsiniz. Darbeyi durduramamış bir dünyayı, buhrandan çıkarmak mümkün değil. Bu yıl zirvede dünyanın darbelerden kurtuluşuna yoğunlaşacağız. 2. Dünya Savaşı\'ndan sonra insanlık 500\'e yakın darbe ve darbe girişimine tanıklık etti. Taşeron terör örgütleri ya da devşirme hainler eliyle işletilen bu kirli mekanizmayı durdurmak bir insanlık vazifesidir. Bu amaçla çalışmak hepimizin görevidir. Dünyadaki darbe fırtınası demokrasinin, ekonominin, insan haklarının önündeki en büyük engellerden biridir. Darbeler şu ülkenin, bu ülkenin meselesi değil sonuçları itibarıyla insanlığın meselesidir. 15 Temmuz\'da Türkiye\'de yazılan destan dünyada yaşanan darbe fırtınasına karşı insanlığın çaresiz olmadığını göstermiştir. Türkiye\'nin sahne olduğu darbeye karşı 15 Temmuz direnişinden, bütün dünya faydalanmalıdır.\"

15 TEMMUZ RUHU DARBELERİN PANZEHİRİDİR

Karaosmanoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin insanlık için hayati bir ders olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Kartepe Zirvesi\'yle inşallah bu direniş tecrübesini insanlığın istifadesine açacağız. 15 Temmuz\'da ülkemizin maruz kaldığı FETÖ darbe, işgal girişimi dünya darbeler tarihi içinde bir dönüm noktası, bir milattır. Kurtuluş Savaşı\'nda verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi bütün dünya halklarına nasıl ilham verdiyse, 15 Temmuz da darbeye, işgale ve sömürüye direnen bütün toplumlar için ilham verici bir zaferdir. 15 Temmuz\'dan sonra darbeler milletlerin korkup sineceği, kolayca teslim olacağı bir veba salgını olmaktan çıkmıştır. 15 Temmuz ruhu darbelerin panzehiridir. Kartepe Zirvesi, 15 Temmuz\'da ülkemizin gösterdiği direnci bir reçete olarak insanlıkla paylaşacağı bir buluşmadır. FETÖ gibi yapılar taşeron terör örgütleridir. Dünya düzeni bu terör örgütlerini kuruyor, geliştiriyor, kullanıyor. Katliamlara imza atmış teröristleri göz göre göre himaye ediyor. Bu örgütlerin darbeler için Turuva atı gibi kullanıldığını herkes biliyor. FETÖ\'nün örgütlenme biçimi deşifre edildiğinde bu tür yapıların maskesi düşecek, arkasındaki tüm güçlere rağmen darbe yapma ihtimalleri kalmayacaktır. Kartepe Zirvesi uluslararası toplumu 15 Temmuz birikiminden hareketle FETÖ tipi terör örgütlerine karşı bilinçli olmaya davet edecek, mücadele için yöntem ve öneriler geliştirecektir. Darbe ajanlaştırılmış, devşirilmiş ve kendi ülkesine, kendi devletine düşman kadroların, kurtarıcı olarak sunulmasıdır. Kirli algı operasyonlarının en yıkıcısıdır. 15 Temmuz darbe işgal girişimine karşı Türkiye\'nin verdiği topyekün mücadeleyle bu kirli operasyon ilk kez sonuçsuz bırakılmıştır. Asker ve polis, gazeteciler ve televizyoncular milletvekilleri ve siyasetçiler, toplumun her kesiminden düşünen sivil insanlar Aleviler, Sünniler, Türkler, Kürtler, Romanlar bütün renkleriyle 80 milyon Türkiye, darbe mekanizmasını bozmuş, darbeciler ve hamilerini yenilgiye uğratmıştır. Vatan için ayağa kalkan yürekli insanların sosyolojisinin, psikolojisinin tüm dünyaya anlatılması bir insanlık borcudur. Darbeye karşı en etkili silah Türkiye\'nin bizzat yaşadıklarıdır. Bu yaşananlar insanlık için hayati bir derstir.\"

KURTULMUŞ ONURSAL BAŞKAN

Karaosmanoğlu, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yıldırım Beyazıt ve Uluslararası Saraybosna Üniversitelerinin akademik paydaş olarak kendilerine güç verdiğini, zirvenin Onursal Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un üstlendiğini belirterek, Kartepe Zirvesi\'nde 26 akademik oturum gerçekleşeceğini, 26 ülkeden 187 konuşmacının görüşlerini paylaşacağını bildirdi. Karaosmanoğlu, Kartepe Zirvesi\'nin açılışında Günter Verheugen ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın birer konferans vereceğini aktardı.



