Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, Çanakkale zaferi, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz'un başka olduğunu belirterek " 15 Temmuz unutulmamalı ama Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'yla aynı kefeye konulamaz" dedi. Üç durumun da birbiriyle kıyaslanmaması gerektiğini ifade eden Tezkan "Birbiriyle kıyaslamayalım, hepsinin kalbimizdeki yeri ayrı.." diye yazdı.

Tezkan'ın Milliyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Soru şu.. Anayasa neden değiştirilmek isteniyor?

İktidarın neden istediği belli.. Türkiye’yi başkanlık rejimine geçirmek istiyorlar.. Sistemi liderlerinin arzusuna göre dizayn etmek istiyorlar..

Anlaşılır bi durum..

Peki, MHP neden istiyor?

Beştepe başkanlık arzusunu askıya almışken MHP gündeme getirdi.. Getirmekle kalmadı, önayak oldu..

Yazım çalışmalarına katılarak teklifin Meclis’e sunulmasını sağladı..

Devlet Bey’in gerekçesi şuydu..

Türkiye’de fiili bir durum var, bu böyle devam edemez. Fiili durumun anayasal çerçeveye kavuşturulması lazım. Kararı halk versin.

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Bahçeli’ye ısrarla soruldu:

Devlet Bey, fikir mi değiştirdiniz? Siz de başkanlık rejimine geçilmesini mi istiyorsunuz?

Bahçeli her seferinde aynı yanıtı verdi..

Parlamenter sistemde ısrarcıyız..

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AKP-MHP kafa kafaya verdi.. Ortaya 21 maddelik anayasa değişikliği çıktı..

Hemen yürürlüğe girecek maddesi var..

Kademeli yürürlüğe girecek maddesi var..

3 Kasım 2019 seçiminden sonra yürürlüğe girecek maddeleri var..

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Anayasa değişikliği Meclis’ten geçer, referandumda kabul edilirse cumhurbaşkanı partili olabilecek..

Hemen yürürlüğe girecek madde bu..

Yani..

Fiili durum ortadan kalkacak.. Cumhurbaşkanı partisiyle doğrudan ilişkiye girecek.. Partisinin genel başkanı olacak.. Partisinin milletvekillerine doğrudan hitap edecek.. Başbakan’a, bakanlara, partisinin grup başkan vekillerine doğrudan direktif verebilecek..

Bugünkü gibi ‘kılıflar’ aranmayacak..

Örnek mi?

Cumhurbaşkanı Meclis ihtisas komisyonu üyelerini Beştepe’ye çağırdı.. Sadece AKP’li üyeler davete icabet etti.. Zaten böyle olması hedeflenmişti.. Cumhurbaşkanı AKP’li vekillerle toplantı yaptı.. Cumhurbaşkanı komisyon üyesi olmayan vekilleri davet etti.. Yine AKP’li vekiller katıldı..

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Devlet Bey’in düzeltilmesini istediği durum buydu.. Hemen yürürlüğe girmesi gereken madde bu durumu düzetmiyor.. Devlet Bey’in Allah’ın bildiğini kuldan saklamayalım talebi yerine getiriliyor..

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Peki ya 2019’dan sonra yürürlüğe girecek maddeler..

Onlar hangi fiili durumun düzeltmesi..

Onlar hangi ihtiyacın cevabı..

2019’a kadar olan değişikliğin Bahçeli adına doğru/yanlış bir izahı var..

2019’dan sonra yürürlüğe gireceklerin izahı ne?

Bakalım onları nasıl izah edecek!.

Mesela; Cumhurbaşkanı’nın tek başına OHAL ilan edebilmesini..

OHAL’e dayanarak kararnamelerle yönetmesini..

Bakalım fiili durumun düzeltilmesiyle nasıl izah edecek!..

Çanakkale Zaferi başka..

Kurtuluş Savaşı başka..

15 Temmuz başka..

15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın direnişi yere göğe konulamıyor.

Her gün destansı bir dille bir kez daha anlatılıyor...

Doğrudur..

Anlatılması gerekir..

Muhteşem bir karşı koyuştu..

Sokaklara dökülen, tankların üzerine çıkan, göğsünü siper eden halk büyük bir kahramanlık destanına imza attı..

Her türlü övgüye değer..

15 Temmuz unutulmaması gereken tarihi bir gündür.. Türkiye’nin dönüm noktalarından biridir..

Ama..

Çanakkale Savaşı’yla eşdeğer değildir..

Kurtuluş Savaşı’yla aynı kefeye konulamaz..

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Çanakkale; savaş yorgunu, fakir aç ulusun yedi düvele direnişidir..

Çanakkale Savaşı; bir ulusun yeniden ayağa kalkışının ilk adımıdır..

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Kurtuluş Savaşı; emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesidir.. Emperyalizme karşı ilk savaştır..

Bir ulusun son vatan toprağını işgalden kurtarmak için varını yoğunu ortaya koymasıdır..

Kurtuluş Savaşı bir ulusun var olup olmama savaşıdır.. Tarih sahnesinden silinip silinmeme savaşıdır..

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15 Temmuz

devletin içine odaklanmış bir çetenin iktidarı ele geçirme girişimidir.. FETÖ denen terör örgütünün demokrasiyi yok

etme, ülkeyi cemaatleştirmek adına silahlı

kalkışma hareketidir..

Halk, iktidarının devrilmesine izin vermedi..

Halk, demokrasisine sahip çıktı..

Halk, silahla esir alınamayacağını dünyaya gösterdi..

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Demem şu..

Çanakkale Zaferi başkadır..

Kurtuluş Savaşı başkadır..

15 Temmuz Direnişi başka..

Birbiriyle kıyaslamayalım.. Hepsinin kalbimizdeki yeri ayrı..