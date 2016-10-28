15 Temmuz soruşturması: 53 pilot gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 17 ilde 71'i üsteğmen 73 pilot için yakalama kararı çıkarıldı. Polis 73 pilottan 53'ünü gözaltına aldı.

Gözaltına alındıktan sonra Konya'ya getirilen pilotlar, ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı'nda da Gülen yapılanmasına yönelik tasfiyeler yapıldı. Bakanlık, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 153, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 112 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla Jandarma Genel Komutanlığından 42'si subay, 56'sı astsubay, 30'u uzman jandarma çavuş, 17'si uzman erbaş, 8'i memur olmak üzere 153 personel tasfiye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından tasfiye edilenlerin 52'si subay, 58'i astsubay, biri uzman erbaş biri de memur.