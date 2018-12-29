15 Temmuz sonrası tanık koruma programında artış: 2 bin 649 kişi gizli tanık

Bugüne kadar 4 bin 282 kişinin tanık koruma programı kapsamına alındığı açıklandı. Şu anda tanık koruma programında bulunan 2 bin 649 kişinin yüzde 85'inin terör suçu tanıkları olduğu belirtildi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tanıklık yapan kişi sayısında önemli ölçüde bir artış olduğunu belirtti.

Uzunkaya, "mahrem yapı" olarak adlandırılan kripto örgüt elemanlarının tespiti ve yakalanmaları açısından ‘"FETÖ" hakkında tanıklık yapan ve bazı önemli delilleri ilgili birimlere ve makamlara teslim eden gizli tanıkların ve yakınlarının program kapsamında korunmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

"Yüzde 85’i terör suçu tanıkları"

Uzunkaya’nın paylaştığı verilere göre, Tanık Koruma Kanunu kapsamında korunan tanıkların yüzde 85’ini terör suçu tanıkları oluşturuyor.

Bu dilimin yüzde 70’ini "FETÖ", yüzde 27’sini PKK/KCK, yüzde 1’ini DHKP-C, yüzde 1’ini IŞİD, yüzde 1’ini diğer terör örgütleri oluşturdu.

Kalan yüzde 15’lik dilimin yüzde 10’luk kısmını örgütlü suç tanıkları, yüzde 5’lik kısmını ise ağır suç tanıkları oluşturdu.

Uzunkaya şöyle konuştu: “Tanık Koruma Kurulu veya mahkemeler ile savcılıklarca şimdiye kadar 3 bin 975 tanık ve 307 tanık yakını olmak üzere toplam 4 bin 282 kişi, Tanık Koruma Programı kapsamına alındı. Halen 2 bin 503 tanık ve 146 tanık yakını olmak üzere toplam 2 bin 649 kişi, program kapsamında korunuyor.”