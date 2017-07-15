15 Temmuz sonrası nerelerin adı değişti?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası, başta Boğaziçi Köprüsü olmak üzere birçok yerin adı değiştirildi.

Darbe girişiminin İstanbul’daki sembol noktalarından biri Boğaziçi Köprüsü’ydü. 15 Temmuz gecesi, akşam saatlerinden itibaren bir grup asker Boğaziçi Köprüsü’nün Avrupa yakasına geçişini tanklarla kapattı. Darbeye karşı çıkmak için köprüye giden çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Başbakan Binali Yıldırım, 25 Temmuz’da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, “Darbecilerin ilk hedefi olan ve vatandaşlarımızın şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü’nün adının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesine karar verilmiştir” dedi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in imzasıyla yayımlanan derleme haber şöyle:

15 Temmuz Demokrasi Otogarı

Boğaziçi Köprüsü’ndeki isim değişikliğin in ardından 28 Temmuz 2016’da, İstanbul’un en büyük şehirlerarası otogarının ismi de değişti. Metro Holding iştiraklerinden Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş’nin bünyesinde faaliyetlerine devam eden Büyük İstanbul Otogarı’nın ismi ‘İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ olarak değiştirildi.

17 kişinin ismi Saraçhane'de

İstanbul’da 15 Temmuz gecesinin kilit noktalarından biri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının bulunduğu Saraçhane’ydi. İBB, 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 50’ye yakın yaralı vatandaşın ismini burada yaşatmaya karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, AK Parti grubunun önerisi ve CHP grubunun katılımıyla hazırlanan ve oy birliğiyle kabul edilen raporda, “Şehzadebaşı Caddesi’nin aksının kısaltılarak Haşim İşcan Geçidi üstünden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünden Gençtürk Caddesi kesişimine kadar olan 250 metrelik yolun 15 Temmuz Şehitleri Caddesi olarak isimlendirilmesi uygun görülmüştür” denildi.

Kısıklı Meydanı ve 4 parkın adı değişti

15 Temmuz darbe girişiminin sembol yerlerinden bir başka yer ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konutunun bulunduğu İstanbul Anadolu yakasındaki Kısıklı Meydanı oldu. 15 Temmuz gecesinde binlerce insan Kısıklı’da toplandı. Üsküdar’daki, adını tarihi Kısıklıçeşme’sinden alan Kısıklı Meydanı’nın ismi 9 Aralık 2016’da AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı’nın teklifiyle, ‘Milli İrade Meydan’ı olarak değiştirildi.

Ayrıca 4 parkın ismi de değiştirilerek, Ünalan Parkı’na ‘Şehit Timur Aktemur’ ve Güzeltepe Mahallesi’ndeki Çamlıktepe Parkı’na ‘Şehit Halil Kantarcı’ ismi verildi. Acıbadem’de yapılacak parka ise, ‘Şehit Mete Sertbaş’ ve Kirazlıtepe’de yapımı devam eden parka ise ‘Şehit Cengiz Hasbal’ isimleri verildi.

53 durağın ismi değişti

İstanbul’da en çok isim değişikliği yapan kurum ise İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) oldu. İETT, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin anısına 53 durağın ismini değiştirdi. Bu duraklar İstanbul’da hayatını kaybedenlerin ikametgahları dikkate alınarak yapıldı. Hayatını kaybeden Yenişafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın ismi de Topkapı durağına verildi.

İsmi değiştirilen bazı duraklar ve yeni isimleri şöyle:

Üsküdar Nato Caddesi – Şehit Kader Sivri

Üsküdar Türkan Sedefoğlu İÖOKL – Şehit Ayşe Aykaç

Üsküdar Sağlık Ocağı Şehit – Onur Ayanoğlu

Sultanbeyli Sinan Camisi – Şehit Vahit Kaşçıoğlu

Çekmeköy Cemre Sokak – Şehit Merve Öztürk

Kartal Köroğlu Caddesi – Şehit Şükrü Bardakçı

Pendik Öğrenci Yurdu – Şehit Burhan Öner

K.Çekmece Altınşehir – Şehit Hakkı Aras

Avcılar Ispartakule Konutları – Şehit Tahsin Gerekli

B.Çekmece Fatih Üniversitesi – Şehit Ömer Halisdemir