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15 Temmuz sonrası ihraçlar Darbe Komisyonu’nda; 69 bin 895 personel ihraç edildi

Devlet Personel Başkanlığı’nın komisyona gönderdiği raporda 4 aylık süreçte Milli Eğitim Bakanlığı ilk sırada olmak üzere kamudan 69 bin 895 kişinin ihraç edildi

03 Aralık 2016 00:37

Hülya Karabağlı

Devlet Personel Başkanlığı, 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilenlerin listesini kendisinden talep eden TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’na gönderdi. Devlet Personel Başkanlığı’nın verilerine göre, 5 Temmuz-Kasım tarihleri arasındaki 4 aylık sürede kamudan 69 bin 895 kişinin ihraç edildi. İlk sırayı 30 bin 411 ile Milli Eğitim Bakanlığı alırken,11 bin 105 ile Emniyet Genel Müdürlüğü ikinci, 3 bin 271 ihraçla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı aldı..

Devlet Personel Başkanlığı'nın verilerine göre; TSK'dan Emniyet, Adalet Bakanlığı'ndan Üniversitelere kadar her kurumdan ayıklama yapıldı. DPB'nin TBMM Darbe Komisyonu'na gönderdiği kurumlardaki durumu gösteren liste 10 sayfayı buluyor. 

DPB'nin , FETÖ soruşturmalarında ihraçların mesleksel dağılımıyla yaptığı çalışmada şöyle; 

Memur: 58 bin 712,Hakim-Savcı: 154,Öğretim Elemanı: 3 bin 636,Sözleşmeli Personel: Bin 459,Sürekli İşçi: 820,Geçici işçi: 18,Geçici Personel: 76,Sürekli İşçi Kamsam dışı: 93,Askeri Personel: 4 bin 927

Bu arada DPB, komisyona gönderdiği rapora, veri girişinin sürdüğünü ve bu sayının daha da artabileceği notunu düştü.

 

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