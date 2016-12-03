15 Temmuz sonrası ihraçlar Darbe Komisyonu’nda; 69 bin 895 personel ihraç edildi

Devlet Personel Başkanlığı, 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilenlerin listesini kendisinden talep eden TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’na gönderdi. Devlet Personel Başkanlığı’nın verilerine göre, 5 Temmuz-Kasım tarihleri arasındaki 4 aylık sürede kamudan 69 bin 895 kişinin ihraç edildi. İlk sırayı 30 bin 411 ile Milli Eğitim Bakanlığı alırken,11 bin 105 ile Emniyet Genel Müdürlüğü ikinci, 3 bin 271 ihraçla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı aldı..

Devlet Personel Başkanlığı'nın verilerine göre; TSK'dan Emniyet, Adalet Bakanlığı'ndan Üniversitelere kadar her kurumdan ayıklama yapıldı. DPB'nin TBMM Darbe Komisyonu'na gönderdiği kurumlardaki durumu gösteren liste 10 sayfayı buluyor.

DPB'nin , FETÖ soruşturmalarında ihraçların mesleksel dağılımıyla yaptığı çalışmada şöyle;

Memur: 58 bin 712,Hakim-Savcı: 154,Öğretim Elemanı: 3 bin 636,Sözleşmeli Personel: Bin 459,Sürekli İşçi: 820,Geçici işçi: 18,Geçici Personel: 76,Sürekli İşçi Kamsam dışı: 93,Askeri Personel: 4 bin 927

Bu arada DPB, komisyona gönderdiği rapora, veri girişinin sürdüğünü ve bu sayının daha da artabileceği notunu düştü.