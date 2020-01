15 Temmuz sonrası Harbiye kapılarını ilk kez açtı

Kara Harp Okulu'ndaki ı 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 15 Temmuz darbe girişiminden tam 8 ay sonra dün başladı.

Kara Harp Okul Komutanlığında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 118'inci yıl dönümü ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuşan Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, "Ülkemizi hain emelleri doğrultusunda, sonu bilinmez karanlıklara mahkum etmek isteyenler layık oldukları yerlerdedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla şu anda buradalar, Gabar dağındalar, El Bab'dalar" dedi.

Kara Harp Okulu Komutanlığı 2016-2017 eğitim-öğretim yılı açılış töreni FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden 7 ay 26 gün sonra düzenlendi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, komutanlar ve Harbiyeli öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, Harp Okulunun bağrından çıkardığı sayısız kahramanla tarihe zaferlerle mal olduğunu belirterek, sadece Türk tarihi değil, dünya tarihine yön vermiş, düşmanının bile teveccühüne mazhar olmuş Mustafa Kemal Atatürk'ün de harbiyeli olmasının kendileri için en büyük onur kaynağı olduğunu söyledi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin, milli iradeye saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan harbiyelileri derinden sarstığını belirten Tuğgeneral Güzeller, “Ülkemizi hain emelleri doğrultusunda, sonu bilinmez karanlıklara mahkum etmek isteyenler layık oldukları yerlerdedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla şu anda buradalar, Gabar dağındalar, El Bab'dalar. Üzerinde taşıdığı üniformanın ağırlığının farkında olan Türk subayları daima ileriye bakacak, vatan topraklarına şer odaklarının basmasına asla müsaade etmeyecektir" diye konuştu.



Güzeller şöyle devam etti: “Harbiyeliler vatan için gece gündüz yürüyen, teröristlerle mücadele eden, sınır ötesine cesurca gidenlerdir. Harbiyeli bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla 'Vatan toprakları bir bütündür, bölünmez' ilkesine gönülden bağlı kalacak, atalarından devraldığı kutsal sancağı kendisinden sonraki devirlere teslim edecektir.”



Daha sonra Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı Albay Ertan Serdengeçti, geleneksel "Harbiyeli Yoklaması"nı yaptı. Albay Serdengeçti'nin Atatürk'ün Harp Okulu apolet numarası "1283" numarasını okuması üzerine, salonda bulunan tüm harbiyeliler ayağa kalkarak "İçimizde" diyerek yoklamaya katıldı.





İlk ders rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan



Kara Harp Okulunun 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ilk dersi, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından "Atatürk'ün askeri ve siyasi dehası" üzerine verildi.



Afyoncu, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe teşebbüsünden 6 ay sonra 12 Şubat'ta Hava Harp Okulunu eğitime açtıklarını ve bugün de Kara Harp Okulunun eğitim-öğretime başladığını söyledi. Afyoncu, “Bu salonda bulunan şerefli Türk subaylarıyla devletin temel ilkelerine bağlı subaylarla eğitimimiz devam edecektir” dedi.



Türk tarihin en büyük liderlerinden birisinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayan Afyoncu, Atatürk'ün askeri ve siyasi bir deha olduğunu ve ömrü boyunca ordu-millet bütünleşmesini sağladığını söyledi.



Atatürk'ün Türk tarihindeki en büyük dönüşüm ve değişimi yapan lider olduğuna işaret eden Afyoncu, Atatürk'ün güçlü, inançlı ve kesin kararlı bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, “Atatürk, askerlik hayatı boyunca 34 adet not defteri tutmuştur. Atatürk'ün bu defterlerden birinde, Osmanlı Devleti'nin yıkılmadan yıllar önce, ‘Asıl mesele yıkılmak üzere olan İmparatorluktan bir Türk devleti çıkarmaktır’ notu dikkati çekmektedir. Bu not Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü ve kararlarındaki isabeti göstermektedir” dedi.



Atatürk her zaman ordunun siyasetten uzak kalmasını istediğini, bu isteğin doğruluğunun Balkan Savaşlarında görüldüğünü anlatan Afyoncu, "Türkler, 2 bin 200 yılık bilinen tarihinde ordu-millet olarak var olmuştur. Devlet yıkıldığı takdirde Türk milleti var olamıyor, devlet ise orduyla var oluyor. Atatürk'e göre ordu; millet ile bir bütünlük oluşturur ve ordu milli iradenin emrindedir" diye konuştu.





15 Temmuz şehitleri anıldı





Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konser verdi ve harbiyeli öğrencilerin rol aldığı "Atatürk ve Milli İrade" adlı sahne gösterisi yapıldı.



Sahne gösterisinin son bölümünde 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin fotoğrafları Türk bayrağı zemininde ekrana yansıtıldı ve sahneye çıkan harbiyeliler "Şanlı bayrağın ebediyen dalgalanacağına" namus sözü, "Türk milletinin ebediyen hür yaşayacağına" asker sözü, "Şehit kanıyla sulanmış bu kutsal vatana" da Atatürk sözü verdiklerini haykırdı.



Tören, Kara Harp Okulu Marşı'nın okunmasıyla sona ererken, Genelkurmay Başkanı Akar’da yeni eğitim-öğretim yılında Harbiyelilere başarılar diledi.