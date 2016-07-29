15 Temmuz sonrası dolar ilk defa 3 liranın altında

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dolar ilk defa 3 liranın altına düştü.

Serbest piyasada dolar saat 16.00'da 2,9970 liradan alıcı buluyor.

Önceki kapanışta doların 3,0150 liradan, euro ise 3,3510 liradan satılmıştı.

Habertürk’ün haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 75.306,50 puandan başladı. Endeks gün ortasna kadar yatay seyrine devam ediyor

Açılışta, BIST 100 endeksi 62,45 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 0,31 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile "tekstil, deri", en çok düşen ise yüzde 0,16 ile "orman, kağıt, basım" oldu.