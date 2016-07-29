T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

15 Temmuz sonrası dolar ilk defa 3 liranın altında

Önceki kapanışta doların 3,0150 liradan, Euro ise 3,3510 liradan satılmıştı

29 Temmuz 2016 19:13

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dolar ilk defa 3 liranın altına düştü.

Serbest piyasada dolar saat 16.00'da 2,9970 liradan alıcı buluyor. 

Önceki kapanışta doların 3,0150 liradan, euro ise 3,3510 liradan satılmıştı.

Habertürk’ün haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 75.306,50 puandan başladı. Endeks gün ortasna kadar yatay seyrine devam ediyor

Açılışta, BIST 100 endeksi 62,45 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 0,31 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile "tekstil, deri", en çok düşen ise yüzde 0,16 ile "orman, kağıt, basım" oldu.

ETİKETLER

dolar15 temmuzne kadar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24