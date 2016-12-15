’15 Temmuz Şehitleri Kenan’ iddiası yalanlandı

Sosyal medyeda dolaşan ve Adanalı Kenan Durakoğlu’nun ismini ’15 Temmuz Şehitleri Kenan’ olarak değiştirmek için mahkemeye başvurduğu yönündeki bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Dünden itibaren çeşitli sosyal medya sitelerinde Adanalı bir kişinin, ismini ’15 Temmuz Şehitleri Kenan’ olarak değiştirme isteğiyle mahkemeye başvurduğuna ilişkin dilekçenin fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.



Böyle bir başvuru yapılmadı





Sosyal medyada günün en çok konuşulanları arası giren olay nedeniyle yapılan araştırmada Adana’da bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerine böyle bir başvurunun yapılmadığı anlaşıldı.



Ayrıca, Nüfus Müdürlüğü uzmanları da bir vatandaşın böyle bir isim alabilmesinin mümkün olmadığını belirtti.