15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Meral Akşener bayrağı

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in bayrağı İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bayrağı asıldı.

Kimin tarafından asıldığı tespit edilemeyen bayrak köprüdeki polisler tarafından indirildi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından saat 14 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrak kısa süre sonra Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından kaldırıldı. Bir süre köprüde dalgalanan bayrağın asılmasının ardından köprüde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.