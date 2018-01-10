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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi ikna edildi

  Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu

10 Ocak 2018 15:50

 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin 2 saat süren çabası sonucu intihar girişiminde bulunan kişi ikna edilerek korkuluklardan indirildi. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne gelen kişi korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Saat 10.00 sıralarındaki olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine polis ekipleri geldi. Müzakereci polisler intihar girişiminde bulunan kişiyi korkuluklardan indirmek için uzun süre uğraştı. Denizde de Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti\'ne bağlı ekipler hazır bekledi. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.  Polisin 2 saat süren çabası sonucu intihar girişiminde bulunan kişi ikna edilerek indirildi. Bu kişi daha sonra ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi\'ne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

 

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