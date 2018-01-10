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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ İKNA EDİLDİ

    * İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

10 Ocak 2018 15:39

 

 

* İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne gelen kişi korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Saat 10.00 sıralarındaki olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine polis ekipleri geldi. Müzakereci polisler intihar girişiminde bulunan kişiyi korkuluklardan indirmek için uzun süre uğraştı. Denizde de Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti\'ne bağlı ekipler hazır bekledi. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.  Polisin 2 saat süren çabası sonucu intihar girişiminde bulunan kişi ikna edilerek indirildi. Bu kişi daha sonra ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi\'ne götürüldü.

 

Görüntü Dökümü:

-Trafikten görüntü

-Korkuluklara çıkan kişi

-Polis ekipleri

-İkna çalışması

-Korkuluklardan alınması

-Deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri

-Detaylar

 

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