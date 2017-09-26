15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne gelen bir kişi köprüden atlayarak intihar etti. Deniz polisi atlayan kişiyi bulmak için denizde uzun süre arama yaptı.



Olay saat 02.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi köprünün Üsküdar tarafında bulunan demir parmaklarına geldikten kısa süre sonra demir parmakları aşıp kendini denize attı. Köprüde görevli polislerin kameradan olayı tespit etmesinin ardından deniz polisi atlayan kişiyi bulmak için denizde uzun süre arama yaptı. Aramalara Sahil Güvenlik ekipleri de destek verdi. Yapılan aramalarda köprüden atlayan kişiye henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.



