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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir kişi köprüden atlayarak intihar etti

26 Eylül 2017 07:04

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne gelen bir kişi köprüden atlayarak intihar etti. Deniz polisi atlayan kişiyi bulmak için denizde uzun süre arama yaptı.
Olay saat 02.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir  kişi köprünün Üsküdar tarafında bulunan demir parmaklarına geldikten kısa süre sonra demir parmakları aşıp kendini denize attı. Köprüde görevli polislerin kameradan olayı tespit etmesinin ardından deniz polisi atlayan kişiyi bulmak için denizde uzun süre arama yaptı. Aramalara Sahil Güvenlik ekipleri de destek verdi. Yapılan aramalarda köprüden atlayan kişiye henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Deniz polisinin arama çalışması
-Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay
 

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