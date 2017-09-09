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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını

Araç yangını nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

09 Eylül 2017 14:01

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeki araç alev aldı. İtfaiye yanan araca müdahale ederken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş sırasında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sadi Öztürk kontrolündeki otomobil seyir halindeyken elektrik aksamından kaynaklı yanmaya başladı. Öztürk'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Araç yangını nedeniyle trafik tek şeritten aktı. Köprü yolunda uzun kuyruklar oluştu

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