15 Temmuz Şehitler Köprüsü Slovenya bayrağına büründü

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda Slovenya\'nın zafere ulaşmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Slovenya\'nın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan FIBA Euro Basket 2017 finalinde Sırbistan\'ı 93-85 mağlup eden Slovenya\'nın Avrupa şampiyonu olmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Slovenya\'nın bayrak renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz renklerle ışıklandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden görüntüler

HABER-KAMERA: HAKAN KAYA - OZAN URAL / İSTANBUL, DHA

18.09.2017 - Haber Kodu : 170918010