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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI(2)

* 15 Temmuz Şehitler Köprü girişi Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

15 Aralık 2017 04:38

* 15 Temmuz Şehitler Köprü girişi Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Köprüde trafik yoğunluğu yaşandı. 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
15 Temmuz Şehitler Köprü girişi Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprü girişinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 FT 8434 plakalı bir otomobil ile iki aracın daha karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme trafik kazasında yaralı Barış Başyiğit ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-Ambulans içerisinde bulunan yaralı
-Kazaya karışan otomobiller
-Trafik polis ve sağlık ekipleri
-Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması
-İki yönde oluşan trafik 
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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