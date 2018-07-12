15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar çıktı; 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, “Anayasayı ihlal" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.22 sanık ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişi şehit olmuştu. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşındaki oğlu Abdullah ile birlikte öldürülen Erol Olçok da yer alıyor.

Sanıklar duruşmaya katıldı

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.

Saat 10.45 'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'n 309. Maddesinde yer alan “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bazı sanıklar "Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan ceza aldı

Bazı sanıklar da “Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmü okumaya devam ediyor.

34 şehit için 34 Türk bayrağı salona getirildi

Mahkemeye 34 şehidi temsilen 34 Türk bayrağı müşteki kısmındaki masalara getirildi. Salon karakalem çalışmasıyla resmedildi.