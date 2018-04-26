15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 2 sanık hakkında yeniden tutuklama talebi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin öldürüldüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada, tahliye edilen 2 sanığın tekrar tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda 30 Mart'ta yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski askeri öğrenciler Samet Yazgaç ve Habibullah Şahin'in tahliyesine duruşma savcısı Aydın Boztaş ile müdahil avukatları Yasin Şamlı, Mahmut Koçer, Hatice Emre ve Uğur Güven, "Kuvvetli suç şüphesini gösteren mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, katalog suç açısından yeteri kadar tutuklama nedeninin bulunuyor olması ve delillerin henüz tam olarak toplanmamış olmasını" gerekçe göstererek itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Yalova'dan hareket eden otobüse kendi iradeleriyle binen sanıkların yolda özellikle Altunizade Köprüsü'nde vatandaşların otobüsü durdurduğu sırada teslim olma imkanı olmasına rağmen teslim olmayarak destek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiği belirtildi.

Sanıkların iradelerinin darbeye destek amacı taşıdığı kaydedilen kararda, "Anayasa'yı ihlal" suçlaması bakımından dosya kapsamı, tanık ve müşteki beyanları ve sanıkların kendi savunmalarına göre kuvvetli suç şüphesi varlığının bulunması, suçun katalog suçlar arasında yer alması dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının değerlendirildiği bildirildi. Kararda, itiraz kabul edilerek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildiği bildirildi.

Karara muhalefet şerhi koyan Üye Hakim Yusuf Yılmaz, "Mevcut delil durumu itibarıyla mahkemenin usul ve yasaya aykırı olmayan tahliye kararında isabetsizlik görülmediğinden itirazların reddine karar verilmesi kanaatiyle sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına yönelik çoğunluk görüşüne katılmıyorum." ifadelerini kullandı.