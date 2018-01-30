15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI (2)

* İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın konuşmaları esnasında telsiz hattına müdahale ettiği öne sürülen sanık eski Yarbay Turgay Ödemiş \"Ben telsiz ile konuşma yapmadım\" dedi.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 sanık askerin yargılandığı davada tutuklu sanık eski Yarbay Turgay Ödemiş savunmasını yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde darbe girişimi gecesi en yetkili komutan olduğu belirtilen sanık Ödemiş, terör tehdidi olduğu gerekçesiyle köprüye gittiklerini savunarak, darbeyi de Gayrettepe\'deki Emniyet Müdürlüğü binasında duyduğunu öne sürdü. 34 kişinin şehit olması ve vatandaşların yaralanmasından kendini sorumlu hissediyor musun?\" sorusuna Sanık Ödemiş “Evet. İstemeden de olsa buna alet oldum. Üzerime düşen neyse kabul ediyorum. Komutanlarım ne emir verdiyse ona güvenerek hareket ettim. Emir kulu erler, öğrenciler ile er ve öğrencilerin aileleri ne kadar hakaret etseler de haklılar. Bunlara alet olduk. Çok pişmanım\" dedi. Darbe girişiminin önlenmesine yönelik talimatlar veren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın konuşmaları esnasında telsiz hattına müdahale ettiği öne sürülen sanık eski Yarbay Turgay Ödemiş “Ben telsiz ile konuşma yapmadım\" diye cevap verdi.

“FETÖ İLE BİR İLGİM YOK\"

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde savunması yapan tutuklu sanık Turgay Ödemiş, 22 yıllık asker olduğun belirterek, “1990 yılında Kara Harp Okulu\'na girdim, terör örgütü FETÖ ve benzeri örgütlerinden hep uzak durmayı yeğledim. Ben ve ailemin terör örgütü FETÖ ile bir bağlantısı ve ilgisi yoktur\" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eski Albay Mürsel Çıkrıkçı\'nın talimatıyla Kuleli Askeri Lisesi\'ne sivil geldiğini belirten Ödemiş, “Mürsel Çıkrıkçı\'yı okul kantininin orada gördüm. Kendisi kamuflajlarını giymişti. \'Hemen kamuflajlarınızı giyin\' dedi. \'Acele giyinin, iç bahçede toplanıyoruz\' dedi. \'Terör tehdidi var\' dedi. Sıkıyönetim kelimesini çıkmadan nizamiyede duydum. Terör tehdidi kapsamında emniyet anlamında sıkıyönetim anladım\" diye konuştu.

“ASKERLERE EMİRSİZ ATEŞ ETMEMELERİNİ SÖYLEDİM\"

Köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılması yönünde Mürsel Çıkrıkçı\'dan emir aldığını ve emir üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne doğru hareket ettiği anlatan sanık Ödemiş, Beylerbeyi\'nde patlama sesi duyduğunu, aracı sağa çektiğini belirterek, “Askerlere \'Kimse inmesin ben birazdan geleceğim\' dedim.\' Ahmet Taştan\'a ne oldu?\' dedim. Silahının yanlışlıkla patladığını söyledi. Ben de \'Beni takip edin\' dedim. Köprüye geldim. 22.00\'da köprüye ulaştık. Ben yolu kestirdim. Duran trafik nedeniyle inenler oldu. \'Ne oldu?\' diye soran vatandaşlara “Sıkıyönetim olduğunu, araçlarla devam etmelerini ve trafik akışını engellememelerini söyledim. Askerlere emirsiz ateş etmemelerini söyledim. 2 saat trafiğin akışını seyrederek bekledik. Köprünün her iki tarafında askerlerin dizilmesini emrettim. Kimsenin emirsiz ateş etmemesini söyledim. Bir kısım vatandaşların üzerimize yaklaştığını gördüğümde eski binbaşı Ahmet Taştan\'ın havaya ateş ettiğini gördüm. Okul Komutanı Mürsel Çıkrıkçı beni bu sırada aradı. \'Bana ulaşamazsan eski okul komutanı albay Muammer Aygar\'ı ara, benim emrim onun emridir\' dedi\" ifadelerini kullandı.

“AHMET TAŞTAN\'A SAKİN OLMASINI SÖYLEDİM\"

Sanık eski binbaşı Ahmet Taştan\'ın Avrupa yakasından gelen iki kişiyi durdurduğunu, elini beline atan bu kişileri yere yatırdığını gördüğünü söyleyen sanık Ödemiş, bu olay dışında kimsenin silahına el konulmadığını belirtti. Ödemiş şunları söyledi: “Ahmet Taştan\'a sakin olmasını söyledim, ikaz ettim. İkazlarım sabaha kadar sık sık sürdü. Anadolu yakasından insanlar bize yaklaşmaya başladı. El sallıyorlardı. Üzerimize yürümeye başladılar. Çok fazla yaklaşmamaları konusunda ikaz ettim. Havaya ateş etme emri verdim. Askerlere mecbur olmadıkça silah kullanmamaları emrini de verdim. Saat 24.00\'da köprüye bir tank geldi. Saat 01.30\'da Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT)geldi\"

“ATIŞLARIN AMACI CAYDIRMAK VE KORKUTMAK AMACIYLA YAPILMIŞTIR\"

Vatandaşların giderek kalabalıklaştığını anlatan sanık Ödemiş, “00:00-03:00 saatleri arasında tankların üstünde bulunan MG-3 ile boş alanlara ateş edildi. Korkutmak ve dağıtmak amaçlıydı. Tanklardan karayollarının yanında bulunan boş araziye 2 top atışı yapılması emrini de ben verdim. Bu da korkutmak ve dağıtmak amacıylaydı. Ancak TOMA\'ya yapılan top atışı emrini ben vermedim. Farklı birliklerden oluşmamız nedeniyle birinin fevri davranarak, TOMA\'ya yapılan bu atışı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. İlerleyen saatlerde üzerimizden helikopter geçti. Ateş açıldı ama üstten alta mı, alttan üste mi bilmiyorum. Sabah 06.00\'da Mürsel Çıkrıkçı beni arayarak \'Okula gelin\' dedi. Ben de bunun mümkün olmadığını söyledim. Mürsel Çıkrıkçı bana \'Polise teslim olun\' dedi. Ben de telefon konuşmasının ardından \'Bütün rütbeliler yanıma gelsin\' dedim. Silahlarınızı boşaltın, silahlarınızı bırakın\' dedim. Ben de teslim olacağımı askerlere söyledim. Sanık eski uzman çavuş Mahir Çubuk \'Sabaha kadar mermi attım, adam vurdum. Ben teslim olmam\' dedi. Ben daha sonra teslim oldum. Bu sırada darp edildim\" şeklinde konuştu. Sanık Ödemiş, savunmasının ardından sadece mahkeme heyetinin sorularına cevap vereceğini, diğer sorulara cevap vermeyeceğini söyledi.



“SIKIYÖNETİM İFADESİNİ GAYRETTEPE\'DE DUYDUM\"

Ödemiş savunmasını bitirdikten sonra Mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı. Mahkeme Başkanı Taner Akıncı “Darbeyi nerede duydun, nereden biliyorsun?\" sorusu üzerine sanık Ödemiş, “Gayrettepe\'de duydum\" diye cevap verdi.

“GİDER GİTMEZ TAM DOLDURUN EMRİ VERMEDİM\"

Mahkeme Başkan Akıncı, “Köprüye gittiniz, trafiği durdurdunuz. Vatandaşlar tarafından direnç yok. Neden erlere \'Tam doldurun!\' emri verdiniz\" diye sordu. Sanık Ödemiş de “Gider gitmez tam doldurun emri vermedim. Biz yolu kestikten sonra rütbeli askerleri çağırdım. Bu emri verdim. Sağa sola ateş edin emri vermedim. Bu hareketim çok riskli bir hareketti\" şeklinde yanıtladı.

“ONUN HEYECANININ NORMAL OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM\"

Ahmet Taştan\'ın köprü üzerindeki eylemlerine ilişkin soru üzerine sanık Ödemiş, “Ben bir insan olarak değerlendirdim. Onun heyecanının normal olabileceğini, konuşabileceğimi düşündüm. Onu alıp başka birini koyabileceğim durum yoktu\" şeklinde cevap verdi.

“ÇOK FAZLA KİŞİNİN ATEŞ ETTİĞİNİ SANMIYORUM\"

Mahkeme Başkanı Akıncı, “Dizilmiş erler, arkada Ahmet Taştan, halka yoğun ateş ediyorlar. Şehit ve yaralılar var. Bu olayı nasıl değerlendirdin?\" şeklindeki sorusuna sanık Ödemiş, “Gördüm evet, dumanlar yerden kalkarken gördüm. Ben televizyonda gördüm çok fazla kişinin ateş ettiğini sanmıyorum\" diye cevap verdi.

“GÖZÜMLE ŞEHİT OLANLARA ŞAHİT OLMADIM\"

Mahkeme Başkanı Akıncı\'nın “Kaç kişinin şehit olduğuna şahit oldun?\" şeklindeki sorusuna sanık Ödemiş, “Gözümle şahit olmadım, yaralıları gördüm\" şeklinde cevap verdi. Sanık Ödemiş\'in bu sözlerine müştekiler tepki gösterdi. “Bu yaşananlara rağmen hala darbe girişimini öğrenebilmiş değilsiniz, öyle mi?\" şeklindeki sorusuna sanık Ödemiş, “Evet\" diye cevap verdi.

“ÇOK PİŞMANIM\"

Mahkeme Başkanı Akıncı, 34 kişinin şehit olduğunu ve o gece yaralananların da olduğunu belirterek, “Kendini sorumlu hissediyor musun?\" diye sordu. Sanık Ödemiş de “Evet. İstemeden de olsa buna alet oldum. Üzerime düşen neyse kabul ediyorum. Komutanlarım ne emir verdiyse ona güvenerek hareket ettim. Emir kulu erler, öğrenciler ve er ve öğrencilerin aileleri ne kadar hakaret etseler de haklılar. Bunlara alet olduk. Çok pişmanım\" dedi.

“SANIĞA SORU SORMAYA GEREK GÖRMÜYORUZ\"

Mahkeme Başkanı sorularını tamamladıktan sonra Olçok Ailesi\'nin avukatı Uğur Güven\'e söz hakkı verdi. Avukat Güven sanık Ödemiş\'e “Sorulara cevap vermek istemeyebilirsin. Ancak müştekilerin de sorularını sorma hakları var\" dedi. Sanık Ödemiş\'in 34 şehit ve 428 yaralıdan sorumlu olduğunu kaydeden Avukat Güven, Ödemiş\'in suçlarını ve delillerini sıraladıktan sonra sanığın suçüstü yakalandığını belirterek “Tüm bu sebeplerden dolayı asıl biz bu sanığa soru sormaya gerek görmüyoruz\" dedi.

TELSİZ KONUŞMALARINI REDDETTİ

Darbe girişimi gecesi İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın yaptığı telsiz konuşmalarına “…Yalan söylüyorsun\" diye cevap verdiği belirtilen sanık Ödemiş, soru üzerine de “Ben telsiz ile konuşma yapmadım\" diye cevap verdi. Söz alan sanık er ve öğrenciler de Sanık Ödemiş\'e tepki gösterdi. Bir sanık er de “Benim annem perişan oldu\" diye konuştu.

“İDAM İSTİYORUZ\"

Duruşmaya verilen arada bazı müştekiler, “İdam istiyoruz\", \"Allah\'a nasıl hesap vereceksin\" diyerek sanık Ödemiş\'e tepki gösterdi. Duruşmaya ara verildi.

SÖZ KONUSU TELSİZ KONUŞMALARI

Darbe girişimi gecesi İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın \"Türk ordusuyla alakalı bir iş değil. Bu yapılan yanlışı düzeltmek için gereği neyse onu yapacağız. Hiçbir arkadaşımız bulunduğu yeri terk etmeyecek, gereksiz ateş etmeyecek, yanlış yapan kişiler düzeltilene kadar yerinizden ayrılmayacak.\" Şeklindeki telsiz anonslarına Turgay Ödemiş\'in \"Yalan söylüyorsun. Anlaşıldı yalancılar hayatını…… gökyüzünde……. eğer bütün silahlı kuvvetlerin …… olmasaydı bu hareket, denizde yüzen hücum botlar, havada uçan uçaklar olmazdı, halkı daha fazla kandırmayın.\" şeklinde araya girdiği belirtilmişti.



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