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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI - 2 

  * İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da “müşteki" sıfatıyla duruşmaya katıldı

31 Ocak 2018 14:11

 

* İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da “müşteki\" sıfatıyla duruşmaya katıldı. 

Haber -Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA 
Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın 25. duruşması başladı.  Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 132 tutuklu sanık katıldı.Çok sayıda müştekinin de hazır katıldığı duruşma, tutuklu sanık eski üsteğmen Ali Akçay\'ın çapraz sorgusuyla devam ediyor. İddianamede “Müşteki\" olarak yer alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da duruşmada hazır bulundu.

Görüntü Dökümü:
-Mustafa Çalışkan\'ın aracından görüntü
-Mustafa Çalışkan\'dan görüntü
-Genel ve detaylar
  
 31.01.2018 - 11.09 Haber Kodu : 180131023
 


 
 

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