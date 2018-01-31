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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

Serpil KIRKESER / İstanbul,(DHA)  DARBE girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın 25

31 Ocak 2018 14:09

Serpil KIRKESER / İstanbul,(DHA) 
DARBE girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın 25. duruşması başladı.  Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 132 tutuklu sanık katıldı.Çok sayıda müştekinin de hazır katıldığı duruşma, tutuklu sanık eski üsteğmen Ali Akçay\'ın çapraz sorgusuyla devam ediyor. İddianamede “Müşteki\" olarak yer alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da duruşmada hazır bulundu.

(fotoğraflı)
 
 
 
 


 
 

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