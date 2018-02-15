'15 Temmuz şehidi'nin oğlundan Başbakan'a: Sırıtanlar, terbiyesizler!..

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, Başbakan Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. Yıldırım'ın, "Bizi Afrin'e götür" diye tezahürat yapan AKP'lilere gülerek "Çıkışta gidiyoruz" demesini eleştiren Alpaslan Cambaz, "Sırıtanlar, terbiyesizler görmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Cambaz, şunları söyledi:

“ Komik mi? Şu anki HDP kongresi ne kadar sinirlendiriyorsa şu ciddiyetsiz görüntü de o kadar sinirlendirmeli sizi. Devlet kademelerinde devlet terbiyesi görmüş insanlar bulmak istiyoruz. Sırıtanlar, terbiyesizler görmek istemiyoruz. Samimiyete, ciddiyete, ağırbaşlılığa, sorumluluğa, az konuşmaya muhtacız. Ne bir partim ne de bir cemaatim var. Sadece bir devletim olsun istiyorum."