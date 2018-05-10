'15 Temmuz şehidi'nin eşi, AKP aday adaylığından çekildi: "Dulmuşsunuz" dediler!

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde helikopterlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Cuma Dağ’ın eşi Rukiye Dağ, AKP aday adaylığından çekildi.

Rukiye Dağ’ın çekilmesine sebep olan konunun AKP’de aday adayları ile mülakat gerçekleştiren, Komisyon Başkanı Mustafa Ataç’ın, Dağ’a, “Dulmuşsunuz, eşinizden boşanmışsınız” demesi olduğu bildirildi.

OdaTV'de yer alan habere göre, Rukiye Dağ'ın açıklamasına göre AKP'de adayları değerlendiren Ataç, Dağ'ı kahreden bu sözün ardından forma bakmadığını söyledi.

Bu konuyu sosyal medyadan paylaşan Cuma Dağ’ın oğlu Ahmet Yavuz ise Rukiye Dağ’ın, “Siyasi hayatımı 15 Temmuz’a verilmesi gereken ehemmiyet ve önem gerekçesiyle başlamadan kendi ellerimle bitiriyorum. Hayırlı Uğurlu olsun. 251 şehit 80 milyon da çok küçük bir oran ve varlığımızdan habersiz ama bizle yol alan... Helal olsun... Ben küstüm gidiyorum” ifadelerini aktardı. Rukiye Dağ, dilekçesinde "Emanetleri emanetimiz' dediğiniz şehitlerin emanetini 'emanet dolabında unutmanız'" ifadeleriyle partinin 15 Temmuz şehitlerini unuttuğunu iddia etti.