15 Temmuz sanığı Akıncı Üssü Komutanı: Hulusi Akar, alternatif çözüm yolları sunarak üsteki askerleri yönlendirdi

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkındaki 'çatı dava'nın 6. duruşmasında Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı eski Tuğgeneral Hakan Evrim, darbe girişimi gecesinde emir-komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Evrim, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbe girişimini önlemek amacıyla güçlü alternatif çözüm yolları sunarak üste bulunan askerleri yönlendirdiğini de öne sürdü.

Savcılık ifadesinde olduğu gibi iddiayı reddeden Evrim, "Hulusi Akar, Akın Öztürk, Kubilay Selçuk ve Mehmet Dişli vardı odada. Akar şikayetlere katıldığını toplumun tüm kesimleriyle hareket edilerek ülkenin düzlüğe çıkarılması gerektiğini anlattı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve diğer partililerle görüşülmesinin faydalı olacağını söyledi. Bu sırada ben araya girerek 'İsterseniz sizi sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderleri ve muhalefet parti liderleriyle telefonda görüştürebilirim' dedim. Oraya Akar'ı ikna etmek için gitmedim. Zorla götürüldüm. Akar'ı Gülen'le görüştürme teklifinde bulunmadım. Numarasını bilmem, tanışmadım, tanımam kendisini" ifadelerini kullandı.

Darbeci olmadığını iddia eden Evrim "Acemice planlanmış bir darbe girişimi girişimi mi olur. Eğer böyle bir teşebbüs olsaydı kameralar kapatılırdı ancak o gün Akıncı Üssü'ndeki tüm kameralar yayındaydı. 29 Ekim kutlamalarında bile daha çok tank olur" şeklinde konuştu.

"Bu TSK kaynaklı bir darbe değildir" diyen Evrim, "Planlama usüllerini bilmeyen kişiler tarafından icra edilmiştir. Başarısız olmak için planlanmıştır 15 Temmuz" diye konuştu.

Evrim, Akar'ı darbe girişiminin 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen ile görüştürmek istediği iddialarını da yalandı. Evrim, Akar'a görüşmek istediği muhalefet liderleri varsa 'kontak' kurabileceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Evrim'in savunmasının tamamı şöyle:



"15 Temmuz'da MİT 14.00-15.00 sıralarında darbe yapılacağına ait istihbarat alıyor. Genelkurmay Başkanı saat 17.00 sıralarında durumdan haberdar ediliyor. Personelin birliklerinden çıkmama veya tüm personelin birliklerine çağrılma mesajı çekilseydi önlenebilecek darbe girişimi, gereken bir kaç basit önlem alınmadığı için önlenmiyor.

Önlenemediği gibi bir sürü yurttaşımız yaşamını yitiriyor ve yaralanıyor. Darbe ihbarı 14.00 sıralarından alınmasına rağmen Cumhurbaşkanı eniştesinden, Genelkurmay Başkanı iddianameye göre Mehmet Dişli'den, diğer komutanlar kendilerini derdest edenlerden öğreniyor. Bu nasıl iştir.

"Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar hakkında neden 7 ay sonra işlem yapıldı?"



O gün bir düğüne katılmak maksadıyla saat 19.30'da İstanbul'da otele vardıklarını, emir subayı ve araç sürücüsünü gönderdiğini, bunu da güvenlik önlemleri kapsamında darbeciler tarafından tesirsiz hale getirilmemek için, emir subayının düğünde kendisine refakat etmediği izlenimini hainlere vermek için' yaptığını belirtmiştir. Yani Deniz Kuvvetleri Komutanı darbe yapılacağını saat 19.30'da bildiğini, üstelik iddianameye göre, ertesi gün saat 03.00'da yapılması planlanan darbenin öne çekileceğini de itiraf etmiştir. Bu ifadeler en masum ifadeyle darbenin bilindiğinin ve önlenmediğinin kesin kanıtıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanının davet edilerek huzurda dinlenmesi gerekmektedir

Sayın Başbakan bunu saat 23.02'de söylüyor. İddianamede de aynısı var. Başbakan bunu söylediği anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbeye teşebbüs eden askerler hakkında soruşturma başlatmıştır. Bu sırada eminim sayın Başbakan daha cümlelerini bitirmemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız saat 23.05'de süper hızla, ışık hızıyla soruşturma başlatmıştır. Darbeye teşebbüs edenler arasında emniyet güçlerinin olmadığını biliyorlardı ki sanırım sadece askerler hakkında soruşturma başlattılar. Gece yarası devlete ve belediyeye ait inşaat kamyonları, üstelik kasalarında kum dolu bir şekilde Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı nizamiyesi önünde, askeri bir düzen içerisinde, tankların geçişine izin vermeyecek bir şekilde yer aldılar. Ertesi gün HSYK FETÖ'cü hakim ve savcıların durumunu görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır. Sabah saatlerinde gözaltı listeleri yayılmıştır. Askeri personelin telefonlarına birliklere katılım mesajı gönderilmiş, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. Önceden hazırlık yapılmadan bu kadar hızlı nasıl reaksiyon gösterildiği yorumunu takdirinize bırakıyorum.



TSK'nın iddianamede belirtilenin aksine FETÖ ile mücadeleye devam ettiğini belirten Evrim, "Siyasiler ancak 17-25 aralıktan sonra TSK çizgisine gelebildi. Bu tarihten sonra TSK personelinin hukuksuz şekilde fişlendiği, darbenin bilinmesine, haber alınmasına rağmen, engellenmediği, darbe girişimi sürerken ve hemen sonrasında teamüllerin çok üzerinde bir süratle darbeye karışan, karışmayan, her kesimden ve meslekten yurttaşımıza karşı işleme başlandığı ve iddianamelerde bir tek siyaset ayağının eksik kaldığı ve bu davalardaki tüm askerlerin aynı suçtan yargılanmasının makul olmadığını dikkatinize sunuyorum" dedi.



Askeri yönden tecrübelerine dayanarak, darbe girişimini değerlendireceğini anlatan Evrim, mesleği boyunca kriz ve savaş durumu anlarında önemli planlamalarda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Tüm meslek hayatım boyunca kazandığım deneyimlere dayanarak bu darbe girişimi son derece amatörce planlanmış, mantık dışı, TSK teamüllerine aykırı bir garabetler manzumesidir. Öncelikle TSK'nın bugüne kadar yaptığı planlamaların dışında yapılan bir planlama olduğu aşikardır. Örneğin Esenboğa Havalimanı'nın kontrol altına alınmadığı bir planlama, İstanbul'daki havalimanlarının kontrol altına alınmaya çalışılması anlamsızdır. İstanbul'daki köprülerden sadece birinin tek yönlü kapatılması TSK'nın hedef seçim prensipleriyle asla ve asla örtüşmemektedir. Zaten seçilen hedeflerin, yapılan hamlelerin zamanlama yönüyle amacı gerçekleştirmeye hizmet etmediği, olayın başarılı olmasına katkı yapmadığı da görülmektedir. Darbeye akşam saatlerinde başlanması da bunun ne kadar amatörce yapıldığının, planlandığının ve uygulandığının bir göstergesidir. İnternette bile sorguladığınızda görebileceğiniz darbe planları varken, böylesine acemi bir darbe girişimine akıl erdirmek gerçekten çok zor"





"Darbeyi planlayan herhangi bir TSK mensubu bu hatayı yapmazdı"





Yapılan planlamanın TSK'nınkiyle uyuşmadığını tekrarlayan Evrim, şöyle devam etti: "İddianamede belirtilen planlama metodolojik olarak yanlıştır. Zaten en başından bilerek ya da bilmeyerek yapılmış yanlışlar nedeniyle her açıdan başarısız olmak için yapılmış bir darbe izlenimine yol açmıştır. Nitekim emekli Orgeneral Işık Koşaner, TBMM darbe komisyonuna verdiği ifadesinde, son derece acemice planlanan bir darbe girişimi olduğu görüşünü aktarmıştır. TSK'nın normal planlama usullerine bağlı kalınsaydı, makro seviyeden mikro seviyeye doğru bir planlama yapılır, mevcut imkanların tümü kullanılır, alternatif tarzları belirlenir ve harekat vazifeyi yerine getirecek şekilde icra edilirdi. Ancak en başta bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar tüm icra safhasına yansımıştır. İddianameye göre TSK personelinin yaklaşık yüzde 10'u kullanılmış ve başka çare kalmadığı için son çare olarak yapıldığı belirtilmesine niçin yeterli sayıda personel kullanılmamıştır. Yine emniyette ihraç edilen tutuklanan FETÖ'cü olarak iddia edilen kişiler neden kullanılmaz ki? Her ne olursa olsun bu darbeyi planlayan herhangi bir TSK personeli bu hataları yapmazdı"





"Komutanlar madem darbeci neden o gün düğüne katıldılar?"





Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki komutanların en az yarısının o gece düğünde olduğunu iddia eden sanık Evrim, "Bu katılımcı komutanların çoğu şu an tutuklu. Üst komutanlarının ise bildiğim kadarıyla tamamı tutukludur. Eğer bu komutanlar, bu generaller FETÖ mensubu iseler o gece neden düğüne katılmışlardır ki? Darbe yapacak bir örgüt neden kullanacakları uçakların bulunduğu üst komutanlarının birliklerinde olmasını planlamaz ki? Görüldüğü gibi hem planlama sistematiği hem de hem de planlamada kullanılan personel sayısı yönüyle son derece acemice, TSK sistematiği ve teamülleriyle bağdaşmayacak hususları dikkatinize sunuyorum." dedi. Evrim, ayrıca darbenin merkezi olan Ankara'da kullanılan zırhlı araç sayısının da mantığa sığmadığını sözlerine ekledi.





"Aynı hatayı sivillerin de yapması düşündürücü"





Komutanların yaptığı hataların aynısını sivillerin de yaptığını söyleyen Evrim, "Gece yarısı Etimesgut Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığının nizamiye çıkışına belediye ve devlet kurumlarına ait iş makineleri, kasalarına ağırlıklar yüklenerek darbenin başlamasından hemen sonra muhteşem bir süratle park ediliyor. Böylece buradan çıkacak olan 5-6 tankın çıkması engelleniyor. Ancak siviller de askerler gibi 28. Mekanize Tugayı'nın darbede kullanılacağını atlıyor. Buradaki zırhlı araçların darbede kullanılacağını öngöremiyorlar. Aynı hatanın hem askerler hem de siviller tarafından yapılmasını sizin taktirinize bırakıyorum" dedi.





"Meclis binasının neden bombalandığını anlamak mümkün değil?"





Uçakların Meclis'i, Emniyet Müdürlüğü'nü ve kavşakları bombalamasının darbeye ait hedeflerin ele geçirilmesi amacına ve vazifenin başarılmasına hizmet etmediğini dile getiren sanık Evrim, "Meclis binasının neden bombalandığını anlamak mümkün değildir. Sadece bu binayı yıkmak için bile yaklaşık 35-40 adet F-16 uçağının kullanılması gerekir. Kaldı ki meclis sabaha karşı darbenin başarısız olduğunun anlaşıldığı saatlerde bombalanmıştır. Dolayısıyla darbede kullanılan F-16 sayısı, bombalanan hedefler, bombalama zamanları dikkate alındığında F-16 uçaklarının darbeden ziyade kamuoyu oluşturacak şekilde kullanıldıkları anlaşılmaktadır" diye konuştu.

