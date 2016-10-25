15 Temmuz resmi tatil ilan edildi

TBMM Genel Kurulu, Ankara'da Akıncı Hava Üssü'nün yakınlarında bulunan Kazan ilçesinin adı Kahramankazan olarak değiştirdi.

Genel Kurul'daki görüşmede Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de kabul edilerek, 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edildi.

15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimi sırasında TBMM'yi vuran uçakların Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nden havalandığı belirtilmişti.

Kazan yakınlarındaki bir köyde yaşayan bir grup çiftçi, traktörleriyle üsse girmeye çalışmış, uçakların kalkmasını engellemek isteyen çiftçiler, üsteki askerler tarafından uzaklaştırılmıştı.

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Akıncı Hava Üssü, Eylül ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan düzenleme kapsamında yedek meydan statüsüne düşürülmüş ve adı Mürted Hava Meydan Komutanlığı olarak değiştirilmişti.