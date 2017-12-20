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15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı istifa etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- 15 TEMMUZ Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Sema Altuntaş, görevinden istifa etti

20 Aralık 2017 18:07

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- 15 TEMMUZ Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Sema Altuntaş, görevinden istifa etti.
Genel Merkezi Malatya\'da bulunan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Sema Altuntaş, yaptığı yazılı açıklamayla ailevi nedenlerden dolayı görevi bıraktığını açıkladı. Altuntaş, şunları söyledi:
\"15 Temmuz Milli İrade Ocakları gibi onurlu bir görevi ailevi nedenlerden dolayı bırakmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bugünden sonra Genel Başkanlık görevini bırakıyorum. Bizler davamızda hizmet etmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmayı şiar edindik. Bunları yaparken de, kimi zaman kendimizi, ailemizi veya sevdiklerimizi ihmal edebiliyoruz. Ailemi daha fazla ihmal etmek istemiyorum.\"

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