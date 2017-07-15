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“15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi” sergisinde o gece Meclis'te olan CHP'lilerin fotoğrafı yer almadı

CHP'li Ağbaba "Babasının çiftliği ya burası. İsmail ağanın çiftliği burası" diye tepki gösterdi

15 Temmuz 2017 19:40

Hülya Karabağlı

TBMM’de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü kutlamalarında açılan “15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi” sergisi CHP’nin tepkisine neden oldu. AKP’li milletvekilleri ile Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın çok sayıda resimlerinin yer aldığı sergide,  15 Temmuz gecesi bombalanan Genel Kurul’da yerlerini alan hiçbir CHP’li milletvekilinin resmi yer almadı.

Sergi krizi TBMM Genel Kurul  oturumuna da  yansıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, genel kurulun açış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Kahraman’a oturduğu yerden “CHP'li vekiller yok muydu o akşam? Babasının çiftliği ya burası. İsmail ağanın çiftliği burası” diye tepki gösterdi.

Kahraman ilerleyen konuşmasında geceye ilişkin anekdotu anlattığı konuşmasında, “Başkanlık Divanına Ak Partiden Sayın Mehmet Muş'u, Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Özgür Özel'i, Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Erkan Akçay'ı davet ettim. Oturduk ve Özgür Bey'in o zaman ceketi yoktu, gömleğiyle oturdu, beraber olduk 3 grup başkan vekili ve bendeniz” deyince  yine CHP sıralarından laf atıldı.  Yaşanan diyalog şöyle:

VELİ AĞBABA (Malatya) - Resmini koymayı unutmuşsun, resmini, fotoğrafını koymayı unutmuşsun albüme!

BAŞKAN - Efendim?

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Yok Sayın Başkan. Bizi niye koymadınız? Sadece AKP var!

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Bunları gör, bunları!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Duymayın, duymayın Sayın Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Fotoğraf gönüllerde, gönüllerde.

 

CHP’liler  kitabı da almadı  

 

CHP’li vekiller  TBMM Başkanlığı tarafından  hazırlanan "Fotoğraflarla 15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" isimli kitap de 15 Temmuz darbe gecesi CHP'li, MHP'li ve HPD'li vekillere yer verilmemesi üzrine  kitapları  almadı ve genel kurul açılmadan önce  sıralara bıraktılar.

 

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