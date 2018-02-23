15 Temmuz Mehmetçik Vakfı davasında 119 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı’nda yaşanan olaylarla ilgili 122 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, 119 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istedi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı’nda meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci olan 122 sanığın yargılandığı davada, esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 119 tutuklu sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Habertürk'te yer alan habere göre Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan binadaki büyük salonda İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya 119 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve bir kısım müşteki avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, 3'ü rütbeli, 116'sı öğrenci 119 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, tutuksuz yargılanan 3 erin de beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşma sanık avukatlarının talepleriyle devam ediyor.