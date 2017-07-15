15 Temmuz kutlamaları taktik savaşına dönüştü; saygı duruşu unutuldu

TBMM’de günler önce hazırlıklarına başlanan 15 Temmuz Darbe Girişimi yıldönümü etkinlikleri iyi başladı ancak TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın üçüncü kez değiştirdiği anma gecesi programı nedeniyle krizle sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz anma gecesine katılacağı açıklamasından sonra Meclis Başkanı Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasını programdan çıkardı. Kahraman’ın değiştirdiği anma gecesi programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman konuşmacı olarak yer aldı. CHP anma gecesine katılmaktan eleştiri açıklamaları yaparak katılmaktan vazgeçti.

Kahraman Genel Kurulu açtı; saygı duruşu olmadı

TBMM Genel Kurulu’nun özel oturumu ilginç görüntülere sahne oldu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oturumu açtıktan sonra Genel Kurula giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki kez ‘muhterem cumhurbaşkanım’ diye hitap etti. “Muhterem Cumhurbaşkanımız dinleyici locasındaki yerlerini alarak yüce Meclisimizi onurlandırmışlardır. Kendilerine Meclisimiz adına ‘hoş geldiniz’ diyorum” sözleri üzerine AKP’liler ve bakanlar kurulundan ayakta alkış geldi. 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu yapılmadan İstiklal Marşı okundu.

MHP, Erdoğan’ı alkışlamadı

Genel Kurul’un en dikkat çeken görüntüsünü MHP oluşturdu. Beklenilenin aksine MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılamadı ve alkışlamadı. CHP ve HDP gibi yerinden kalkmadı. Ancak, Erdoğan ve AKP sıralarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz konuşmasına alkışlar dikkat çekti.

Kahraman, fraka veda mı etti?

AKP ve MHP’nin Anayasa Komisyonu’nda görüşülen iç tüzük değişiklik düzenlemesinde ‘frak’ Meclis başkanı ve başkanvekillerine frak zorunluluğunu kaldırıyor. Kulislerde, Kahramanın frak’a böyle veda ettiği esprileri dikkat çekti.