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15 Temmuz kutlamaları taktik savaşına dönüştü; saygı duruşu unutuldu

MHP’nin alkışlamadığı Erdoğan, Bahçeli konuşurken alkışladı

15 Temmuz 2017 22:36

Hülya Karabağlı

TBMM’de günler önce hazırlıklarına başlanan 15 Temmuz Darbe Girişimi yıldönümü etkinlikleri iyi başladı ancak TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın üçüncü kez değiştirdiği anma gecesi programı nedeniyle krizle sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz anma gecesine katılacağı açıklamasından sonra Meclis Başkanı Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasını programdan çıkardı. Kahraman’ın değiştirdiği anma gecesi programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman konuşmacı olarak yer aldı. CHP anma gecesine katılmaktan eleştiri açıklamaları yaparak  katılmaktan vazgeçti.

 

Kahraman Genel Kurulu açtı;  saygı duruşu olmadı

TBMM Genel Kurulu’nun özel oturumu ilginç görüntülere sahne oldu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oturumu açtıktan sonra Genel Kurula giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki kez  ‘muhterem cumhurbaşkanım’ diye hitap etti. “Muhterem Cumhurbaşkanımız dinleyici locasındaki yerlerini alarak yüce Meclisimizi onurlandırmışlardır. Kendilerine Meclisimiz adına ‘hoş geldiniz’ diyorum” sözleri üzerine AKP’liler ve bakanlar kurulundan ayakta alkış geldi.  15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu yapılmadan İstiklal Marşı okundu.

 

MHP, Erdoğan’ı alkışlamadı

 

Genel Kurul’un en dikkat çeken görüntüsünü MHP oluşturdu. Beklenilenin aksine MHP, Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ı ayakta karşılamadı ve  alkışlamadı. CHP ve HDP gibi yerinden kalkmadı. Ancak, Erdoğan  ve AKP sıralarından  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin  15 Temmuz konuşmasına alkışlar dikkat çekti.

 

Kahraman, fraka veda mı etti?

 

AKP ve MHP’nin  Anayasa Komisyonu’nda görüşülen  iç tüzük değişiklik düzenlemesinde ‘frak’  Meclis başkanı ve  başkanvekillerine frak zorunluluğunu  kaldırıyor. Kulislerde, Kahramanın  frak’a böyle veda ettiği esprileri dikkat çekti. 

 

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