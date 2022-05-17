"15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır" demişti; Sevda Noyan'ın 'tehdit' davası düşürüldü

Katıldığı bir televizyon programındaki "15 Temmuz kursağımızda kaldı, bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" sözleri nedeniyle "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 6 yıla kadar hapsi istenen Sevda Noyan'ındavası, 'uzlaşma' kararıyla düşürüldü. Dosya uzlaştırma bürosuna devredilmişti. Hazırlanan raporda tarafların uzlaştığını belirten Savcı, davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sevda Noyan katılmadı. Noyan'ı avukatı Oğuz Özer duruşmada hazır bulundu. Davanın şikâyetçileri de duruşmaya katılmadı.

"Özellikle suç işleme kastı yoktur"

Sanık Sevda Noyan'ın avukatı Oğuz Özer, "Müvekkilim suç işleme kastıyla veya Anayasal düzene karşı sözler sarf etmemiştir. Aksine darbe karşıtlığı ve Anayasal düzenini koruma adına, belirtilen şekilde beyanda bulunmuştur. Özellikle suç işleme kastı yoktur. Mağdurlar ile müvekkilim arasında uzlaşma sağlandığı rapor edilmiştir. Düşme kararı verilsin" dedi.

Mahkeme, sanık Sevda Noyan ve şikâyetçiler arasında uzlaşma sağlanması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.